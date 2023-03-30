مباشر كرة سلة - الزمالك (31) - (50) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 30 مارس 2023 - 21:59

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في رابع جولات ربع نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للدور التالي.

وتأجل صعود الزمالك إلى نصف النهائي، بعد الخسارة في المباراة الثالثة أمام طلائع الجيش بنتيجة 84-78.

ويتقدم الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في سلسلة مباريات ربع النهائي.

ويحتاج الزمالك الفوز للتأهل، بينما طلائع الجيش يحتاج للفوز لخوض مباراة فاصلة، والفائز منهما سيلاقي الأهلي في نصف النهائي.

تأهل فريقا رجال الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي دوري السوبر بعد فوز كل منهما بثلاث مباريات في سلسلة مواجهات ربع النهائي.

وتغلب الأهلي على الاتصالات 3-0 في المواجهات المباشرة بينهما، بينما حقق الاتحاد الفوز على سبورتنج بنفس النتيجة.

وحقق الاتحاد الفوز على سبورتنج في المباراة الثالثة بينهما بنتيجة 98-53 ليضمن الأخضر تأهله لنصف النهائي.

وينتظر الاتحاد المتأهل من مواجهة سموحة ضد الجزيرة في نصف النهائي.

وحتى الآن يتقدم سموحة على الجزيرة بنتيجة 2-1 في المباريات، والمباراة الرابعة لا تزال جارية.

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نهاية الربع الثاني: طلائع الجيش 50-31 الزمالك

43-26 لصالح طلائع الجيش

37-26 لصالح الطلائع

35-23 لصالح طلائع الجيش.. الفارق يتسع

نهاية الربع الأول: 25-18 لصالح طلائع الجيش

10-9 لصالح الزمالك

طلائع الجيش يتقدم 4-2

بداية المباراة

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