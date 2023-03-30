مباشر الدوري المصري - سموحة (1) (3) الإسماعيلي.. وإنبي (1) (1) البنك.. جووول مروان داوود

الخميس، 30 مارس 2023 - 21:04

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي الإسماعيلي بالأهداف ضد سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات اليوم الخميس، من الدوري المصري لحساب الجولة 22.

وتعود عجلة الدوري للدوران من جديد بعد غياب دام 17 يوما من التوقف بسبب الأجندة الدولية.

سموحة × الإسماعيلي

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ق 54: كريم الديب يسدد من داخل منطقة الجزاء كرة تمر بجوار القائم الأيمن للهاني سليمان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جووووول تقليص الفارق.. مالك بعيوي يسدد كرة صاروخية تسكن الشباك.

ق 40: جووووووول الثاااالث.. محمد الشامي ينفرد بعد تمريرة طولية ويسجل في الشباك.

ق 38: جوووول الثااااني.. عبد الرحمن مجدي يستغل خطأ فادحا من أحمد حكم ويسجل في المرمى الخالي من حارسه.

ق 19: جوووول أوووول.. أحمد مدبولي يسجل الأول للإسماعيلي بعد مجهود فردي وتوغل من محمد الشامي من الجهة اليسرى.

ق 3: رأسية حليمو بعد ركنية سموحة تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

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سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 18: محمد شكري يتحصل على بطاقة صفراء بعد جذب أحمد عاطف "قطة".

ق 11: بطاقة صفراء لعمر فتحي لاعب وسط المقاولون العرب بسبب إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

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إنبي × البنك الأهلي

ق 62: جوووووول الثاااااني.. مروان داوود يسجل هدفا لصالح إنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جوووول كريم بامبو يسجل هدف التعادل بتسديدة على الطائر من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

ق 14: جووول أووول.. أحمد أمين "قفة" ينفرد بعد بينية متقنة من رفيق كابو ويسدد على يسار أبو جبل مسجلا الأول لإنبي

ق 1: إصابة محمد ناصر لاعب وسط إنبي وعلاجه وعودة اللعب من جديد

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا

الإسماعيلي سموحة سيراميكا كليوباترا إنبي البنك الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري
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