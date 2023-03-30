مباشر الدوري المصري - سموحة (0) (0) الإسماعيلي.. وإنبي (0) (0) البنك.. الأول يضيع مبكرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات اليوم الخميس، من الدوري المصري لحساب الجولة 22.

وتعود عجلة الدوري للدوران من جديد بعد غياب دام 17 يوما من التوقف بسبب الأجندة الدولية.

سموحة × الإسماعيلي

ق 3: رأسية حليمو بعد ركنية سموحة تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا

--

سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا

--

إنبي × البنك الأهلي

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا