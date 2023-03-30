انتهت الدوري المصري - سموحة (1) (3) الإسماعيلي.. وإنبي (2) (1) البنك.. وتعادل بين المقاولون وسيراميكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات اليوم الخميس، من الدوري المصري لحساب الجولة 22.

وتعود عجلة الدوري للدوران من جديد بعد غياب دام 17 يوما من التوقف بسبب الأجندة الدولية.

سموحة × الإسماعيلي

انتهت

ق 78: باهر المحمدي يسدد في القائم.

ق 76: ضربة جزاء عقب عرقلة محمود الشبراوي بعد عرقلة من أحمد حكم.

ق 54: كريم الديب يسدد من داخل منطقة الجزاء كرة تمر بجوار القائم الأيمن للهاني سليمان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جووووول تقليص الفارق.. مالك بعيوي يسدد كرة صاروخية تسكن الشباك.

ق 40: جووووووول الثاااالث.. محمد الشامي ينفرد بعد تمريرة طولية ويسجل في الشباك.

ق 38: جوووول الثااااني.. عبد الرحمن مجدي يستغل خطأ فادحا من أحمد حكم ويسجل في المرمى الخالي من حارسه.

ق 19: جوووول أوووول.. أحمد مدبولي يسجل الأول للإسماعيلي بعد مجهود فردي وتوغل من محمد الشامي من الجهة اليسرى.

ق 3: رأسية حليمو بعد ركنية سموحة تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

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سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 18: محمد شكري يتحصل على بطاقة صفراء بعد جذب أحمد عاطف "قطة".

ق 11: بطاقة صفراء لعمر فتحي لاعب وسط المقاولون العرب بسبب إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

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إنبي × البنك الأهلي

انتهت

ق 68: بطاقة حمراء مباشرة لأحمد أمين قفة بعد التحام هوائي عنيف مع لاعب البنك الأهلي

ق 62: جوووووول الثاااااني.. مروان داوود يسجل هدفا لصالح إنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جوووول كريم بامبو يسجل هدف التعادل بتسديدة على الطائر من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

ق 14: جووول أووول.. أحمد أمين "قفة" ينفرد بعد بينية متقنة من رفيق كابو ويسدد على يسار أبو جبل مسجلا الأول لإنبي

ق 1: إصابة محمد ناصر لاعب وسط إنبي وعلاجه وعودة اللعب من جديد

بداية اللقاء

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