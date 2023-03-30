الزمالك يواجه المريخ السوداني بزيه التقليدي

الخميس، 30 مارس 2023 - 17:16

كتب : FilGoal

المريخ والزمالك - الصور من الحساب الرسمي للمريخ عبر "فيسبوك"

يواجه الزمالك منافسه المريخ السوداني في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بزيه التقليدي الأبيض بالكامل.

ويحل المريخ ضيفا على الزمالك ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم الجمعة.

وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي حارس الزمالك الزي الأصفر.

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وفي المقابل سيرتدي فريق المريخ زيه المكون من الطاقم الأحمر الكامل في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأسود.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

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وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.

وتأهل من المجموعة كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

الزمالك يمتلك الآن 4 نقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة، ويأتي المريخ السوداني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويدير المباراة الحكم الرواندي صمويل يوكييوندا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 31 مارس 2023.

وتُلعب المواجهة على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وأيضا قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بين الزمالك والمريخ، وهي أولى مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا المريخ السوداني
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