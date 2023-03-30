كاف يعلن موعد انطلاق وختام أمم إفريقيا في كوت ديفوار

الخميس، 30 مارس 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد افتتاح ونهائي كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وكشف كاف عن إقامة افتتاح البطولة الأهم في إفريقيا يوم 13 يناير المقبل.

بينما يقام نهائي النسخة الرابعة والثلاثين من البطولة يوم 11 فبراير المقبل.

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وحسمت منتخبات السنغال والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا تأهلها بشكل رسمي إلى البطولة بجانب كوت ديفوار المستضيف.

ويستضيف ملعب الحسن واتارا في إبيمبي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان المباراة الافتتاحية يوم 13 يناير.

وتقام أمم إفريقيا في كوت ديفوار للمرة الثانية بعد استضافتها عام 1984.

ويشارك 24 منتخبا في النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية.

وكشف فيرون موسينجو أومبا الأمين العام لكاف أن القرعة النهائية لكأس الأمم في سبتمبر المقبل.

ولم يتحدد موعد ومكان إقامة القرعة حتى الآن.

أمم إفريقيا كاف كوت ديفوار 2023
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