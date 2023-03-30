جدو لـ في الجول: في طفولتي الدورات الرمضانية كانت قبل الإفطار لعدم وجود أضواء

الخميس، 30 مارس 2023 - 11:43

كتب : أحمد العريان

جدو

استرجع محمد ناجي "جدو" مدرب المقاولون العرب ونجم منتخب مصر السابق، ذكريات الطفولة مع الدورات الرمضانية.

وتواجدت كاميرا FilGoal.com في دورة O West وأجريت حوارًا مع جدو عن ذكرياته مع الطفولة، وعن بدايته في مسيرة التدريب في الجهاز الفني لـ شوقي غريب في المقاولون العرب.

جدو المقاولون العرب
نرشح لكم
الجيش الملكي: قرار كاف في شكوى فيوتشر بعثر أوراق المجموعة قبل مواجهة السبت المصيرية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال رئيس استاد القاهرة يكشف حقيقة زيادة عدد الجمهور في مباراة الأهلي والهلال الهلال يستعيد هدافه "ليليبو" قبل مواجهة الأهلي مران الأهلي – انتظام معلول وثماني منتخب مصر.. وتحديد موعد عودة ديانج وتاو في الجول يكشف سبب غياب الجزيري عن مواجهة الزمالك ضد المريخ قبل مواجهة الأهلي.. رئيس الهلال يعلن 5 آلاف دولار مكافأة لكل لاعب حال التأهل لنقل الجماهير إلى استاد القاهرة.. الأهلي يكشف عن التعاون مع هيئة النقل العام
أخر الأخبار
"أقارب".. يحيى خالد وبكار يكشفان لـ في الجول مفاجأة لا يعرفها أحد 7 دقيقة | كرة يد
جدو لـ في الجول: في طفولتي الدورات الرمضانية كانت قبل الإفطار لعدم وجود أضواء 18 دقيقة | الكرة المصرية
الجيش الملكي: قرار كاف في شكوى فيوتشر بعثر أوراق المجموعة 31 دقيقة | الكرة المصرية
قبل مواجهة السبت المصيرية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
7 مدن جزائرية تستضيف دورة الألعاب العربية ساعة | الوطن العربي
ليكيب تكشف: صلاح ضمن قائمة أعلى خمسة رواتب في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: أرسنال يفتح ملف جارسيا مجددا ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات الخميس 30 مارس 2023.. عودة الدوري المصري والمرحلة الختامية لليد ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء