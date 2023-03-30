قبل مواجهة السبت المصيرية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال

الخميس، 30 مارس 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الهلال والأهلي

يستضيف الأهلي فريق الهلال في ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل.

وبدأت مواجهات الأهلي ضد الهلال عام 1987 في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الفريقين

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الأهلي الفوز بنتيجة 1-0 للتأهل، ولكن الفوز بفارق هدف بخلاف تلك النتيجة يؤهل الهلال بسبب التفوق في المواجهات المباشرة.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بحسم الهلال بهدف دون مقابل.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما الأهلي يحل ثالثا بـ 7 نقاط قبل المباراة المرتقبة في الجولة الأخيرة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال
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