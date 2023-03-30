قبل مواجهة السبت المصيرية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال
الخميس، 30 مارس 2023 - 11:27
كتب : FilGoal
يستضيف الأهلي فريق الهلال في ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل.
وبدأت مواجهات الأهلي ضد الهلال عام 1987 في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الفريقين
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ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويكفي الأهلي الفوز بنتيجة 1-0 للتأهل، ولكن الفوز بفارق هدف بخلاف تلك النتيجة يؤهل الهلال بسبب التفوق في المواجهات المباشرة.
وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بحسم الهلال بهدف دون مقابل.
ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما الأهلي يحل ثالثا بـ 7 نقاط قبل المباراة المرتقبة في الجولة الأخيرة.
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