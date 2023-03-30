رئيس استاد القاهرة يكشف حقيقة زيادة عدد الجمهور في مباراة الأهلي والهلال

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي عن آخر الاستعدادات لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك أمام الهلال والمريخ في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الوهاب عبر قناة أون تايم سبورتس: "بذلنا مجهود كبير خلال الأسبوع الجاري من أجل الاستعداد لمباراتي الزمالك ضد المريخ والأهلي مع الهلال".

وأضاف "زيادة أعداد جمهور الأهلي أمام الهلال السوداني هو أمر يخص الجهات الأمنية فقط وهي المختصة بذلك".

وواصل "استاد القاهرة جاهز حتى إذا وصل عدد جمهور الأهلي أمام الهلال إلى 70 ألف مشجع".

وأكمل "حصة جمهور الهلال السوداني وهي 2500 تذكرة ستكون مخصصة من ضمن الـ50 ألف تذكرة للجمهور في مباراة الأهلي".

وأتم تصريحاته "دخول الجمهور في مباراة الأهلي والهلال السوداني يبدأ من الساعة الرابعة مساء".

ويلعب الزمالك ضد المريخ غدا الجمعة في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ثم يلقتي الأهلي مع الهلال السوداني في الدور ذاته يوم السبت بحضور 50 ألف من الجمهور.