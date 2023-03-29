لنقل الجماهير إلى استاد القاهرة.. الأهلي يكشف عن التعاون مع هيئة النقل العام

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 22:49

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي في مباراة وفاق سطيف

تعاون النادي الأهلي مع هيئة النقل العام بالقاهرة من أجل خدمة نقل الجماهير إلى استاد القاهرة.

وكشف الأهلي عن تخصيص حافلات نقل جماهير الفريق إلى الاستاد قبل وبعد مواجهة الهلال السوداني.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال على استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء السبت في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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وكشف الأهلي عبر صفحته الرسمية:

"تواصلت لجنة المباريات بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، بالتواصل مع هيئة النقل العام بالقاهرة وذلك لتخصيص أتوبيسات خدمة الاستاد من الميادين العامة وكذا المواقف الكبرى للقادمين من المحافظات".

"أبدت الهيئة موافقتها على التعاون الكامل لنقل جماهير الأهلي إلى استاد القاهرة قبل وبعد مباراة الهلال والمحدد لها يوم السبت في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال".

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل التأهل إلى ربع النهائي أو الفوز بنتيجة 1-0 فقط في حال الفوز بفارق هدف وحيد، أي أن الفوز بنتيجة 2-1 أو أي فارق هدف بخلاف 1-0 يعني تأهل الهلال.

أما الهلال فيحتاج للتعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 من أجل التأهل.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب، وكان الأحمر قد وصل إلى نهائي آخر ثلاث نسخ وفاز بنسختين بينما خسر النسخة الأخيرة أمام الوداد.

وحدد كاف بشكل رسمي إقامة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل يوم 5 أبريل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وحسمت 7 فرق من أصل 8 مقاعدها بالفعل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لتبقى بطاقة واحدة محل صراع بعد نهاية الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

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