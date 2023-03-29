مران الزمالك - راحة لثلاثي المنتخب الأول.. ومشاركة عبد المجيد وطارق وسكر

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 17:43

كتب : FilGoal

مران الزمالك

واصل فريق الزمالك تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران اليوم تخصيص فقرة بدنية خاصة لجميع اللاعبين تم خلالها التركيز على رفع الحمل البدني وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب استعدادا للمباراة المقبلة من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة داخل أرضية الملعب لعدة دقائق.

وشهد المران تخصيص فقرة تكتيكية لتنفيذ بعض الأمور الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمواجهة المريخ.

أخبار متعلقة:
بعثة المريخ تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك.. وموعد الاجتماع الفني والمؤتمر رسالة من الأهلي إلى جماهيره قبل مواجهة الهلال دياب: الأهلي لم يطلب تغيير موعد مباراة المصري.. ولو كنت مسؤولا لما تعاقدت مع كلاتنبرج دياب: اندهشنا من أعداد الجماهير في مباراة مصر.. والأندية سواسية منذ لحظة رئاستي للرابطة

وشهدت التدريبات مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم محمد سكر في الفقرات الفنية والخططية بجانب التقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي، بعدما خضعوا لبرنامج تأهيلي بالأمس.

ومنح الجهاز الفني راحة لثلاثي الفريق أحمد فتوح وأحمد مصطفى "زيزو" والحارس محمد صبحي، من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون في تدريب الفريق غدا الخميس، عقب عودتهم خلال الساعات القليلة الماضية من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول في مباراة مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

وتقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي غدا الخميس في الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

ومن المنتظر أن يتم عقد الاجتماع الفني في الثالثة من عصر غد الخميس، للاتفاق على زي الفريقين بجانب بعض الأمور الإدارية الخاصة بالمباراة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب الزمالك في التاسعة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي، على أن يسبقه في الثامنة والنصف المؤتمر الصحفي الخاص بالبرازيلي ريكاردو المدير الفني لفريق المريخ السوداني.

يذكر أن كلا الفريقين ودعا البطولة بشكل رسمي حيث يتواجد المريخ في المركز الثالث بخمس نقاط، ويتذيل الزمالك المجموعة بأربع نقاط.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا المريخ
نرشح لكم
المتأهل الـ 19 في الوقت القاتل.. موزمبيق إلى كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا لوقت لاحق أسعار تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب يطلب تأجيل مواجهة ليبيريا.. والقرار خلال ساعات مواعيد مباريات السبت 9 سبتمبر 2023.. تصفيات يورو 2024 وإفريقيا 2023 ومصر أمام المغرب جهاد جريشة يكشف أزمته مع اتحاد الكرة بشأن ترشحه لـ كاف مصطفى فتحي: حسمنا التأهل ولكننا منتخب مصر.. واللعب من عدمه ليس قراري فيتوريا يواصل تعزيز رقمه.. مصر تنتصر على إثيوبيا بهدف مصطفى فتحي
أخر الأخبار
انتخابات الزمالك - بينهم علاء مقلد .. 9 مرشحين جدد في اليوم السادس والعدد يرتفع إلى 25 5 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كرة طائرة - مصر (0) 0-0 (0) المغرب.. ربع نهائي بطولة إفريقيا 21 دقيقة | رياضات أخرى
حوار هالاند: لا أنافس مبابي.. وكل أوروبا تريد إسقاط مانشستر سيتي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد جاب الله رئيسا للجهاز الطبي في الأهلي ساعة | الدوري المصري
المتأهل الـ 19 في الوقت القاتل.. موزمبيق إلى كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها ساعة | الكرة الإفريقية
بيراميدز يوضح تفاصيل واقعة سرقة الفريق مواليد 2007 في نادي العبور ساعة | الكرة المصرية
راؤول مستمر مع ريال مدريد.. فياريال يعلن تعيين باتشيتا كمدرب للفريق ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف تسويق فان دي بيك في تركيا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 3 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل 4 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي