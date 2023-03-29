بعثة المريخ تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك.. وموعد الاجتماع الفني والمؤتمر

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 17:13

كتب : FilGoal

ريكاردو المدير الفني لنادي المريخ السوداني

وصلت إلى القاهرة ظهر اليوم الأربعاء بعثة فريق المريخ السوداني استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة المريخ السوداني باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بنادي الزمالك.

وفي نفس الوقت وصل إلى القاهرة طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، بجانب مراقب المباراة.

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ويتكون طاقم التحكيم من صمويل يوكييوندا حكم الساحة من رواند، ويعاونه مواطنه ديودوني موتيومانا حكم مساعد أول، وإيميري نيونجابو من بوروندي حكم مساعد ثاني، والراواندي روزيندانا ناسورو حكم رابع.

ويراقب المباراة سليمان يوسف من أوغندا، وتم اختيار التنزاني چوناسان كاسانو منسق عام للمباراة ، ويراقب الحكام بوناڤينتور كودچيا من دولة بنين.

ومن المنتظر أن يتم عقد الاجتماع الفني في الثالثة من عصر غد الخميس، للاتفاق على زي الفريقين بجانب بعض الأمور الإدارية الخاصة بالمباراة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب الزمالك في التاسعة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي، على أن يسبقه في الثامنة والنصف المؤتمر الصحفي الخاص بالبرازيلي ريكاردو المدير الفني لفريق المريخ السوداني.

يذكر أن كلا الفريقين ودعا البطولة بشكل رسمي حيث يتواجد المريخ في المركز الثالث بخمس نقاط، ويتذيل الزمالك المجموعة بأربع نقاط.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا المريخ
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