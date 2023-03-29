تقرير تركي: مصطفى محمد قد يعود لـ جالاتاسراي مجددا.. وسبب عدم تفعيل نانت لبند الشراء

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

مصطفى محمد - نانت

تطور جديد في مستقبل مصطفى محمد بين نانت الفرنسي وجالاتاسراي التركي.

ويقضي مهاجم منتخب مصر الدولي الموسم الحالي معارا من جالاتاسراي إلى نانت الفرنسي حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو.

وكشف موقع "haber7" التركي أن مصطفى محمد ربما يفسد مخطط جالاتاسراي في ضم ماورو إيكاردي بشكل نهائي.

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت تسبب في هدف وأهدر الآخر.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام ليون مصطفى محمد يتسبب في هدف تعادل نانت مع ليون تشكيل نانت - بعد رأسية الإنقاذ.. مصطفى محمد يعود للصفوف الأساسية أمام ليون

وانضم الأرجنتيني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى جالاتاسراي التركي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء عقب رحيل مصطفى محمد.

وأضاف التقرير أن "نانت لا يُفضل ضم مصطفى محمد بشكل نهائي من الفريق التركي في ظل عدم انسجامه داخل غرف الملابس رغم كونه أفضل مسجل أهداف للفريق الموسم الحالي".

وساهم مصطفى محمد بتسجيل 9 أهداف وصناعة 5 في 41 مباراة بجميع المسابقات بقميص نانت الفرنسي.

ويمتد تعاقد مصطفى محمد مع جالاتاسراي حتى 2025.

وسبق أن كشفت صحيفة "الصباح" التركية في ديسمبر الماضي أن نانت أنهى كافة الاتفاقات مع مصطفى محمد وحصل على موافقة أنطوان كومباري مدرب الفريق لتفعيل بند الشراء.

وحينها علق أنطوان كومباري مدرب نانت قائلا: "مصطفى محمد جاء إلى ثقافة أخرى، لكنه يفعل كل ما في وسعه للتكيف. أنا متأكد من أنه سيقدم أداء أفضل في الفترات المقبلة. يجب أن يستمر معنا".

وعلم FilGoal.com أن آخر ما اتفق عليه نانت مع اللاعب ووكيله هو تفعيل بند الشراء في يناير من العام الجاري، ولكن حسب التقرير فإن نانت تراجع عن الفكرة ولكن الأكيد أنهم لم يخبروا اللاعب أو وكيله بشكل رسمي بهذا القرار حتى الآن.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتاسراي بأي بطولة.

مصطفى محمد جالاتاسراي نانت
أخر الأخبار
مباشر أبطال إفريقيا - الزمالك ضد الجيش الرواندي.. انطلاق المباراة بعد قليل 6 دقيقة | الكرة المصرية
كونسا: هدف أرسنال من كرة ثابتة كان مسألة وقت.. وجابرييل جعل حياتي سهلة 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (0)-(0) المريخ بنتيو.. المباراة تنطلق بعد قليل 15 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (0)-(0) المريخ بنتيو.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | الكرة المصرية
عاشور وهاني.. في الجول يوضح أسباب غيابات الأهلي أمام كيتارا 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الأهلي – استبعاد هاني وإمام عاشور ضد كيتارا وظهور محمود صلاح لأول مرة 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
أليجري: أخبرت دي بروين بمركزه الجديد دون الحاجة لإقناعه 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل بيراميدز - أوباما يقود الهجوم أمام المريخ بنتيو في دوري أبطال إفريقيا 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 أبطال إفريقيا - مابولولو يطيح بـ صنداونز حامل اللقب من دور الـ32 2 فيفا يعلن العقوبات على حسام وإبراهيم حسن وزيكو بسبب أحداث مباراة الأرجنتين 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(3) القناة.. نهاية المباراة 4 35 %.. صلاح يسخر من رئيس بشكتاش