مدرب مالاوي: منتخب مصر يقترب من المغرب.. ولديه حظوظ في التتويج بلقب أمم إفريقيا

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 11:07

كتب : FilGoal

مصر ضد مالاوي - زيزو

أشاد ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي بأداء وتطور منتخب مصر عقب الخسارة بنتيجة 4-0 في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 4-0 خارج القواعد في رابع جولات التصفيات وبات على بُعد نقطة واحدة من التأهل لنهائيات أمم إفريقيا المقرر عقدها في كوت ديفوار يناير 2024.

وقال مارينيكا عبر قناة المحور: "منتخب مصر كان قويا ورائعا، لعبنا في بداية الشوط الثاني بشكل جيد لكن كان لدينا مشاكل".

أخبار متعلقة:
5 من 5.. فيتوريا يعادل رقم كوبر في انطلاقته مع منتخب مصر 8 أرقام تحققت من فوز مصر على مالاوي سيناريوهات مجموعة مصر.. نقطة واحدة تكفي الفراعنة للتأهل لأمم إفريقيا خطوة على التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب مصر يهزم مالاوي برباعية

وأضاف "لا نبحث عن أعذار لكن لدينا مشاكل، سافرنا على مجموعتين واستغرق الأمر 20 ساعة للسفر ولعبنا مباشرة دون تدريب ولم نركز في المباراة".

وواصل "وهذه المشكلة ظهرت وهو ما آثر على تفكير اللاعبين، ولكن ليس هذا عذرا لكن له تأثير".

وأردف "لدينا لاعب أصيب في الدقائق الأولى واستغرقنا وقتا لتجهيز البديل وخلالها تقدم منتخب مصر بالهدف الأول".

وأوضح "مصر منتخب قوي واعتقد أنه أصبح من المتأهلين رفقة غينيا لأمم إفريقيا، وكلاهما يحتاج نقطة على الأقل. وأعتقد أنهما حسما التأهل".

تعرف على سيناريوهات تأهل مصر لأمم إفريقيا 2023

وتابع "يمكنني القول إن منتخب مصر له مستقبل مشرق، هو يقترب من منتخب المغرب، حيث يلعب منتخب المغرب على الاستحواذ والتحكم بالكرة وهو ما يحتاج وقتا".

واستكمل "أعتقد أن منتخب مصر سيكون جاهزا في أمم إفريقيا وستكون لديه حظوظ في التتويج باللقب، هذا المدرب وهؤلاء اللاعبون الذين يمتلكون السرعة، ويبدو منتخب مصر جيدا".

وأتم "بالنظر لنتائجنا، نحن خضنا 40 مباراة لم نستقبل أكثر من هدفين في المباراة الواحدة، وفي معظم المباريات سجلنا لكن الأمر كان صعبا ضد مصر".

رباعية منتخب مصر سجلها كل من طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد "زيزو".

وإليكم 8 أرقام تحققت بعد فوز منتخب مصر على مالاوي:

لأول مرة يبدأ منتخب مصر بنفس التشكيل لمباراتين متتاليتين منذ مباراتي ليبيا في توقف أكتوبر الدولي عام 2021 بتصفيات كأس العالم تحت قيادة كارلوس كيروش.

سجل طارق حامد أول هدف دولي بقميص منتخب مصر.

صنع مصطفى محمد هدفا بقميص منتخب مصر لأول مرة منذ صناعة هدف أحمد فتوح أمام ليبيا بتاريخ 11 أكتوبر 2021.

سجل أحمد سيد "زيزو" هدفا من لعب مفتوح لأول مرة بقميص منتخب مصر، وهو ثاني أهدافه الدولية منذ هدفه من ركلة جزاء بمرمى السودان في كأس العرب 2021.

صنع محمد هاني هدفا للمرة الثانية في مسيرته بقميص منتخب مصر في مباراته الدولية التاسعة. الأول كان لـ محمد مجدي "أفشة" أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

سجل مصطفى فتحي مشاركته الدولية رقم 18 وعاد للمشاركة مع المنتخب لأول مرة منذ سنة وثلاثة أشهر و11 يوما وقت المشاركة لآخر مرة أمام قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العرب. (المرة الرابعة فقط منهم التي تواجد فيها بنفس الوقت على أرض الملعب رفقة محمد صلاح)

لأول مرة منذ 7 سنوات، و6 أشهر و24 يوما. منتخب مصر يسجل أربعة أهداف خارج أرضه. المرة الأخيرة كانت بتاريخ 5 سبتمبر 2015 في الفوز على تشاد 5-1 بتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت قيادة هيكتور كوبر.

فارق 4 أهداف هو الأكبر لصالح منتخب مصر في انتصار خارج الأرض منذ عام 2000 وتحقق مرتين سابقا وقت الفوز على تشاد 5-1 في 2015 و4-0 على جيبوتي 2008.

مصر مالاوي تصفيات أمم إفريقيا 2023 ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي
نرشح لكم
الأهلي يعلن غياب ديانج عن مواجهة شباب بلوزداد بلماضي يهدد الاتحاد الجزائري باللجوء إلى فيفا فرانك كيسي – من العسكرية والتسنين إلى صحوة الذهب الخارقة بيسيرو: هل سأستمر كمدرب لنيجيريا؟ عقدي ينتهي بنهاية فبراير والآن أحتاج لفترة راحة جوائز أمم إفريقيا – رجل النهائي.. أدينجرا أفضل لاعب شاب في البطولة جوائز أمم إفريقيا - ساحر البعث.. إيميرس فاي أفضل مدرب في البطولة جوائز أمم إفريقيا - المدافع الهداف.. إيكونج أفضل لاعب في البطولة جوائز أمم إفريقيا - أخطبوط جنوب إفريقيا.. ويليامز أفضل حارس في البطولة
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (1) - (0) كوبنهاجن .. جوووووول دي بروين 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الجزائري غيتان يكشف سبب فشل انتقاله لـ بنفيكا 35 دقيقة | ميركاتو
مباشر أبطال أوروبا - لايبزج (0)-(0) ريال مدريد.. محاولة من رودريجو 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
محمد عبد الواحد مدرب.. اتحاد الكرة يكشف تشكيل جهاز منتخب مصر 53 دقيقة | منتخب مصر
الثالث على التوالي.. التعادل يحسم مواجهة سموحة أمام البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل أبطال أوروبا – هالاند ودي بروين أساسيان أمام كوبنهاجن ساعة | دوري أبطال أوروبا
رمضان صبحي والثنائي الجديد.. يورتشيتش يعلن قائمته الأولى مع بيراميدز لمواجهة زد ساعة | الكرة المصرية
أراو السويسري يعلن ضم عمرو خالد بيبو على سبيل الإعارة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد 3 إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية 4 الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم تعيين مترجم لجوميز