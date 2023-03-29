فيتوريا: فضلنا عدم المخاطرة بالشناوي.. نتوقع ألا تكون إصابة كبيرة

أشاد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بأداء لاعبيه أمام مالاوي، وكشف عن سر استبدال محمد الشناوي بين الشوطين.

وفازت مصر على مالاوي برباعية نظيفة أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال فيتوريا بعد اللقاء: "مصر قدمت مباراة مميزة، كنا أذكياء وعرفنا كيف سيلعب الخصم أمامنا وكيف سيلعب بخطوط متقدمة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "في مباراة الذهاب كانوا متكتلين دفاعيًا واستطعنا تدوير الكرة جيدًا وخلقنا الفرص".

وأكمل: "اليوم كان الوضع مختلفًا، فتحوا الملعب ونحن استطعنا استغلال ذلك لتسجيل الأهداف".

وأشار: "أبارك للاعبين، ليس فقط على النتيجة، وإنما الأداء المميز أيضًا والتنظيم الذي ظهر به المعسكر، خصوصًا أنه كان مختلفًا وفي أجواء إفريقية لأول مرة".

وأتم: "نتوقع ألا تكون إصابة كبيرة، ننتظر نتيجة الفحص الطبي، فضّلنا إخراجه لكي لا يكون هناك خطورة على اللاعب، نأمل ألا تكون خطيرة".

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وخرج الشناوي مستبدلًا بين شوطي المباراة، ودخل محمد صبحي بدلا منه.

وسجّل طارق حامد، وعمر مرموش، ومحمد صلاح، وأحمد سيد "زيزو" رباعية منتخب مصر في شباك مالاوي.

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 نقاط بالتساوي مع غينيا، ويكفيها حصد نقطة وحيدة من آخر جولتين لتضمن تأهلها إلى النهائيات.