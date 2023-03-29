فوز غائب منذ 68 عاما.. بلجيكا تنتصر على ألمانيا وديا

حقق منتخب بلجيكا فوزا تاريخيا غائبا منذ 68 عاما على نظيره الألماني وديا بنتيجة 3-2 أقيمت على ملعب راين إينريجي ستاديون في مدينة كولون الألمانية.

ولأول مرة ينتصر منتخب بلجيكا على نظيره الألماني منذ عام 1954 بالتحديد 68 عاما و6 أشهر ويومين.

وأصبح تيديسكو أول يبدأ مشواره مع منتخب بلجيكا بانتصارين منذ ريني فاندريكين في 2006.

وتقدم منتخب بلجيكا مبكرا بثنائية في أول 8 دقائق عن طريق فيريرا كاراسكو وروميلو لوكاكو.

وكلاهما من صناعة كيفين دي بروين.

ولأول مرة يسجل منتخب بلجيكا هدفين في بعد مرور 8 دقائق و26 ثانية منذ 2003.

وأصبح روميلو لوكاكو خامس أفضل هداف على مستوى المنتخبات في قارة أوروبا برصيد 72 هدفا بفارق 50 هدفا عن كريستيانو رونالدو المتصدر برصيد 122 هدفا.

ورفع كيفين دي بروين عدد مساهماته من صناعة الأهداف لمنتخب بلجيكا لـ 46 هدفا.

ولأول مرة استقبل منتخب ألمانيا هدفين في أول 10 دقائق منذ الخسارة 4-1 ضد إيطاليا وديا في 2006.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول سجل نيكولاس فولكورج هدف تقليص الفارق من علامة الجزاء.

مهاجم فيردر بريمن الألماني سجل 6 أهداف دولية في 6 مباريات بقميص منتخب الناسيونال مانشافت.

وفي الدقيقة 78 سجل كيفين دي بروين الهدف الثالث من صناعة البديل لياندرو تروسارد.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء سجل سيرج جنابري هدف ألمانيا الثاني، لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لبلجيكا.