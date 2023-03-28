مؤتمر فيتوريا: سعيد بتألق محمد صلاح وبمستوى المنتخب الجماعي

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - منتخب مصر

روي فيتوريا - منتخب مصر

عبر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بالفوز على مالاوي، مشددا على أن الأداء الجماعي للفراعنة كان عند حسن ظنه.

وحقق منتخب مصر الفوز على مالاوي برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. (طالع التفاصيل)

ووصل منتخب مصر للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة بالتساوي مع غينيا.

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وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "المنتخب لعب بشكل صحيح ونجح في استغلال الهجمات التي أتيحت له في المباراة وترجمها إلى أهداف".

وأضاف "منتخب مصر كان الأفضل ذهابا وإيابا ويستحق حصد النقاط الستة بعد المجهود الكبير الذي بذله جميع اللاعبين".

وأكمل "سعيد بتألق محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم وتسجيله هدفين في المباراتين، لكن سعادتي الأكبر بالأداء الجماعي واللاعبين والفريق ككل".

وأتم تصريحاته "أشكر اتحاد الكرة للدعم المستمر للمنتخب وتلبية كافة احتياجاته طوال الفترة الماضية".

منتخب مصر روي فيتوريا
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