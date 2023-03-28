مباشر تصفيات إفريقيا - مالاوي (0)-(3) مصر.. صبحي يتألق

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

طارق حامد - مصر - مالاوي

يحل منتخب مصر ضيفا على مالاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

-------------------------

ق 50: محمد صبحي يتصدى مرتين

خروج الشناوي ونزول محمد صبحي مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

ق.36 جابادينيو ينطلق والشناوي يخرج ويتصدى في الوقت المناسب

ق.20 جووووووووووووول محمد صلاح يسجل الثالث بتسديدة قوية بعد تبادل رائع للكرة مع مصطفى محمد

ق.16 جوووووووووول مرموش يسجل الهدف الثاني بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء

ق.10 دافي يهدر التعادل بعد كرة في ظهر عبد المنعم، وتدخل قوي مع الشناوي

ق.6 خروج بيتر باندا ودخول تشيمويموي إدانا

ق.4 جوووووووووووووووول مصر تسجل الأول بواسطة طارق حامد بتسديدة صاروخية

ق.3 عرضية زيزو ورأسية مصطفى محمد تصدم بظهر المدافع

بداية المباراة

أمطار غزيرة

المباراة تنطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

-------------------------

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو" - محمد صلاح - عمر مرموش

الهجوم: مصطفى محمد

دكة البدلاء: أحمد الشناوي - محمد صبحي - أسامة جلال - علي جبر - أحمد فتوح - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - مصطفى فتحي - أحمد عبد القادر - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد حسن "كوكا"

تشكيل مالاوي:

حراسة المرمى: تشارليز ثوم

الدفاع: ستانلي سانودي - دينيس تشيمبيزي - لاورانس تشازيا - أليك لونجو

الوسط: ياميكاني تشيستر - تشارليز بيترو - جون باندا - بيتر باندا

الهجوم: ستاين دافي - جابادينيو مهانجو

دكة البدلاء: برايتون مونثالي - باتريك مواونجولو - مارك فوديا - جادي تشيروا - بليسينج مبوكيرا - تشيمويمي إدانا - تشيكوتي تشيروا - ميكيوم مهوني - كودا ميانا - فرانسيسكو مادينجا - بول ندلوبهلو - ميراكل جابيا

مصر مالاوي
نرشح لكم
لأول مرة منذ حقبة كوبر.. مصر تسجل 3 أهداف في الشوط الأول خارج ملعبها سجل وصنع.. محمد صلاح يصل إلى هدفه الدولي الـ 49 مع منتخب مصر مرموش يواصل التألق مع فيتوريا بهدف جديد في مالاوي تقدم لمصر ضد مالاوي.. طارق حامد يسجل هدفه الدولي الأول تشكيل مالاوي - جناح سيمبا أساسي.. 5 تعديلات أمام مصر تشكيل منتخب مصر - لا تغير فريقا فائزا.. فيتوريا يدفع بنفس الأسماء أمام مالاوي مروان عطية: اللعب أثناء الصيام؟ منتخب مصر عبر أزمات أكبر وأقوى بركات: لن يتم تعديل عقد ميكالي.. وسننفذ جميع طلباته قبل كأس الأمم
أخر الأخبار
لأول مرة منذ حقبة كوبر.. مصر تسجل 3 أهداف في الشوط الأول خارج ملعبها 22 دقيقة | منتخب مصر
سجل وصنع.. محمد صلاح يصل إلى هدفه الدولي الـ 49 مع منتخب مصر 40 دقيقة | منتخب مصر
مرموش يواصل التألق مع فيتوريا بهدف جديد في مالاوي 43 دقيقة | منتخب مصر
تقدم لمصر ضد مالاوي.. طارق حامد يسجل هدفه الدولي الأول 55 دقيقة | منتخب مصر
كومان: محبط ومصدوم من أداء هولندا ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الهلال - غياب إيبويلا وعودة إيمورو لمواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر تصفيات إفريقيا - مالاوي (0)-(3) مصر.. صبحي يتألق ساعة | منتخب مصر
رغم هدف ميتوما المبكر.. مقصية بوري تنصر كولومبيا على اليابان ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة"