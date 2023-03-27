رومانو: باريديس ودراكسلر سيعودان لباريس سان جيرمان بنهاية الموسم

الإثنين، 27 مارس 2023 - 22:04

كتب : FilGoal

لياندرو باريديس ويوليان دراكسلر

شدد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت على أن كل من يوليان دراكسلر ولياندرو باريديس سيعودان لباريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

ويقضي باريديس الموسم الحالي معارا من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس.

وفقا لرومانو فإن يوفنتوس لا يخطط لتفعيل بند أحقية الشراء وسيترك اللاعب يعود إلى ناديه الأصلي.

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دراكسلر أيضا يقضي الموسم على سبيل الإعارة ولكن في صفوف بنفيكا.

ويغيب اللاعب خلال الفترة الحالية عن بنفيكا بسبب تعرضه للإصابة ولذلك من المتوقع أن يترك بنفيكا ويعود لباريس سان جيرمان.

وشارك باريديس مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي في 24 مباراة وخلالهم صنع هدفا واحدا ولم يسجل.

ولعب دراكسلر 18 مباراة مع بنفيكا وسجل هدفين.

وفقا لرومانو فإن الثنائي سيعود لباريس سان جيرمان من أجل البحث عن حلول له في المستقبل.

باريس سان جيرمان لياندرو باريديس يوليان دراكسلر فابريزيو رومانو
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