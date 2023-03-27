فوتبول لندن: نهاية موسم إيمرسون رويال مع توتنام

الاثنين، 27 مارس 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

إيمرسون رويال أمام ريكو لويس - توتنام ضد مانشستر سيتي

إيمرسون رويال أمام ريكو لويس - توتنام ضد مانشستر سيتي

قد يغيب الظهير البرازيلي إيمرسون رويال عن صفوف توتنام لنهاية الموسم مع حاجته لجراحة في الركبة.

وتعرض رويال للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة المغرب الودية.

وبحسب موقع "فوتبول لندن"، فإن إيمرسون الذي عاد الآن إلى لندن سيخضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في ركبته.

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وسيحتاج رويال لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع من أجل التعافي، مما سيعني نهاية موسمه مع الفريق.

ومع رحيل مات دوهيرتي إلى أتليتكو مدريد وإعارة دجيج سبينس إلى رين الفرنسي، فم يتبق أمام توتنام إلا ظهير أيمن واحد وهو الوافد الجديد بيدرو بورو الذي سجل أول أهدافه مع سبيرز أمام ساوثامبتون في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي.

وشارك رويال ابن الـ24 عاما في 32 مباراة مع توتنام هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا.

وأعلن توتنام في وقت سابق رحيل أنطونيو كونتي عن تدريب الفريق والاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وأشار النادي إلى أن كريستيان ستيليني مساعد كونتي السابق سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم وسيعاونه ريان ماسون كمساعد.

ويحتل توتنام حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن نيوكاسل صاحب المركز الخامس.

وكان الفريق قد أقصي من جميع البطولات الممكنة وكان آخرها الخروج من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ميلان.

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