بيلد: 7 لاعبين تسببوا في رحيل ناجليسمان عن تدريب بايرن ميونيخ

الإثنين، 27 مارس 2023 - 12:42

كتب : FilGoal

يوليان ناجليسمان - بايرن ميونيخ

جاء قرار إقالة يوليان ناجليسمان من تدريب بايرن ميونيخ مفاجئًا للكثيرين بسبب بقاء الفريق على قيد الحياة في مختلف البطولات.

بايرن أعلن إقالة ناجليسمان بشكلٍ مفاجئ، وتعويضه بـ توماس توخيل في تدريب الفريق.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ناجليسمان خسر الكثير من لاعبي بايرن ميونيخ في غرفة خلع الملابس.

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وأوضح التقرير أن مانويل نوير وسفين أولريخ لم يكونا محبين لـ ناجليسمان بعد أن تسبب في رحيل توني تابلوفيتش مدرب حراس المرمى.

وذكرت بيلد أسماءً أخرى على غرار سيرج جنابري، ولوروا ساني، وجمال موسيالا، وجواو كانسيلو، وساديو ماني، كلاعبين لم تكن علاقتهم جيدة بـ ناجليسمان.

ولا يتواجد في تلك القائمة الساخطة اسم توماس مولر القائد الثاني لـ بايرن، أو جوشوا كيميتش القائد الثالث.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند المتصدر.

ويلعب بايرن أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مباشرة بعد التوقف الدولي، وهي البطولة التي فاز فيها بكل مبارياته تحت قيادة ناجليسمان.

كما يواجه بايرن نظيره فرايبورج في ربع نهائي كأس ألمانيا في طريق سعيه لحصد الثلاثية.

وذكرت تقارير صحفية أن ناجليسمان صُدم بقرار إدارة بايرن وكان محبطًا للغاية بعد إبلاغه بالرحيل.

بايرن ميونيخ توخيل ناجليسمان
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