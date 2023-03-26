تشكيل إنبي - الطيب وميليج يقودان الهجوم أمام بيراميدز في كأس الرابطة
الأحد، 26 مارس 2023 - 20:39
كتب : FilGoal
أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.
وجاء تشكيل الفريق البترولي كالتالي:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - مروان داوود
خط الوسط: مصطفى دويدار - أحمد يوسف - ناصر مودي - عبد الرحمن عماد
خط الهجوم: كريم الطيب - ديان ميليج
ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والربع من مساء اليوم بملعب الدفاع في ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة.
وتأهل حتى الآن فيوتشر والمصري إلى ربع النهائي، فيما يلعب الزمالك مع البنك الأهلي اليوم في نفس التوقيت.
وانسحب الأهلي ليتأهل المصري مباشرة، بينما فاز فيوتشر على طلائع الجيش بركلات الترجيح.
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