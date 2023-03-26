سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد

انقلبت موازين المجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الإفريقية رأسًا على عقب، بعد قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" باعتبار فيوتشر فائزًا على أسكو كارا التوجولي.

وعلم FilGoal.com أن فيوتشر سيُعتبَر فائزًا على أسكو كارا في مباراة الجولة الأولى بسبب إشراك الفريق التوجولي للاعبه كانجيفي تشوشوشي بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف دولار أمريكي.

وكانت النتيجة الأصلية للمباراة هي التعادل 1-1، ومع اعتبار فيوتشر فائزًا، يحصد الفريق المصري نقطتين إضافيتين، ليصل إلى 10 نقاط.

ما العواقب؟

أول نتيجة لهذا القرار، هو تأثير سلبي على الجيش الملكي المغربي.

الجيش الملكي صاحب الـ10 نقاط، كان ضامنًا للتأهل قبل الجولة السادسة -الأخيرة-، لكن مع هذا القرار، بات من الممكن أن يودع المسابقة في الجولة الأخيرة.

النتيجة السلبية الثانية جاءت على عاتق بيراميدز الذي كان يكفيه التعادل في الجولة الأخيرة أمام فيوتشر ليضمن تأهله، لكن هذا الوضع لم يعد قائمًا الآن.

فيوتشر كذلك لم يستفد بنقطتين إضافيتين فقط، بل بفارق هدفين إضافيين في جعبته.

ما ترتيب المجموعة الجديد؟

فيوتشر - 10 نقاط - سجل 9 واستقبل 3 - فارق أهداف +6 (باحتساب نتيجة الـ3-0). الجيش الملكي - 10 نقاط - سجل 10 واستقبل 5 - فارق أهداف +5. بيراميدز - 10 نقاط - سجل 7 واستقبل 4 - فارق أهداف +3. أسكو كارا - 0 نقاط - سجل 2 واستقبل 16 - فارق أهداف -14.

ماذا يحتاج فيوتشر؟

بعد الحكم لصالحه، بات الفوز أو التعادل أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة كافيًا لـ فيوتشر ليحجز مقعده في ربع النهائي.

ماذا لو خسر؟ وقتها يحتاج إلى فوز أسكو كارا على الجيش الملكي.

ماذا يحتاج بيراميدز؟

الفوز ولا شيء غيره، أي نتيجة أخرى ستطيح بـ بيراميدز من المسابقة.

الفوز بدوره يتأهل بـ بيراميدز إلى ربع النهائي دون أي حسابات أخرى.

هل يمكن أن نرى ثنائيًا مصريًا في ربع النهائي؟

كان ذلك مستحيلًا حسابيًا قبل الحكم لصالح فيوتشر، لكن الآن بات ذلك ممكنًا.

لو فاز بيراميدز على فيوتشر، وخسر الجيش الملكي أمام أسكو كارا، فوقتها سيصل بيراميدز إلى النقطة 11 ويتأهل متصدرًا.

وفي تلك الحالة سيتجمّد رصيد فيوتشر والجيش الملكي عند 10 نقاط لكلٍ منهما.

عندها يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، فنجد أن كل منهما تبادل الفوز على الآخر في ملعبه بنفس النتيجة: 2-0.

وبالتالي يكون اللجوء إلى فارق الأهداف.

حتى اللحظة، يتفوق فيوتشر بفارق الأهداف، ولذلك إن خسر، فيجب أن يكون بنتيجة تحافظ على هذا التفوق.

وبالتالي خسارة فيوتشر قد تسمح لنا برؤية ثنائي مصري في ربع النهائي، ولكن بعد مراجعة فارق الأهداف مع الجيش الملكي.

ما الفرق الأخرى التي تأهلت إلى ربع النهائي من بقية المجموعات؟