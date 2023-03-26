تصفيات يورو 2024 - كازاخستان تقلب النتيجة على الدنمارك رغم ثنائية "هالاند الجديد"

الأحد، 26 مارس 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

لاعبو كازاخستان يحتفلون بالفوز على الدنمارك

لاعبو كازاخستان يحتفلون بالفوز على الدنمارك

اقتنص منتخب كازاخستان أول ثلاث نقاط له في تصفيات يورو 2024 بالفوز على الدنمارك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم راسموس هويلوند لمنتخب الدنمارك بالهدف الأول في الدقيقة 21 من صناعة سيميوني كيير.

وعاد هويلوند -أو كما يلقب بهالاند الجديد- للتسجيل مجددا في الدقيقة 36 من عرضية ميكيل دامسجارد0.

أخبار متعلقة:
تشكيل مصر الأولمبي - تغيير وحيد من ميكالي أمام زامبيا كومان يعلن عودة جاكبو ودي ليخت.. ويطالب لاعبيه باكتساح جبل طارق الدرجة الثانية - أشرف توفيق يخلف طارق السيد في تدريب النصر بعد سحب الاستئناف.. فهد المولد يستكمل مدة إيقافه بسبب المنشطات

ابن الـ20 عاما وقع على هدفه الخامس في مباراتين بتصفيات اليورو بعد أن سجل ثلاثية ضد فنلندا في الجولة الأولى.

باهيتور زايونتدنوف بدأ رحلة عودة كازاخستان بالهدف الأول في الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 86 سجل أسخات تاجيبيرجن هدف التعادل، وقبل أن يتعافى منتخب الدنمارك من الصدمة وقع البديل أبات أمبيتوف على هدف الفوز في الدقيقة 89.

Image

ورغم تلقي أمبيتوف للبطاقة الحمراء في الدقيقة 96، إلا ان ذلك لم يمنع كازاخستان من اقتناص أول ثلاث نقاط في المجموعة ليتساوى مع الدنمارك وسلوفينيا وإيرلندا الشمالية برصيد ثلاث نقاط.

وتلقى منتخب الدنمارك الخسارة بعد التقدم بهدفين للمرة الأولى في تاريخه خلال مباراة رسمية.

كازاخستان الدنمارك تصفيات يورو 2024
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (1)-(1) أرسنال.. جوووووول التعااااادل مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) لايبزيج.. هجمات متبادلة 7 مباريات بلا فوز.. مانشستر يونايتد يسقط برباعية أمام كومو ليكيب: بسبب المظاهرات.. تأجيل محتمل لمباراة سان جيرمان وليون لاعب هارتس: نشأنا ونحن نشاهد صلاح على التليفزيون.. وشرف كبير مواجهته تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام لايبزيج.. وفينيسيوس أساسي تشكيل أبطال أوروبا - كين يقود هجوم بايرن ميونيخ.. ومادويكي أساسي مع أرسنال كورتوا: طردوني من مجموعة واتساب منتخب بلجيكا.. ومبابي يستحق الكرة الذهبية
أخر الأخبار
داري ينقذ عموتة بتعادل الأهلي ضد القناة في مباراة الستة أهداف 14 دقيقة | الدوري المصري
استغل سقوط مودرن والاتحاد.. سيراميكا كليوباترا يرتقي للمركز الرابع بهدفين أمام السويس بتروجت 17 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (0)-(1) أرسنال.. جوووووول أول 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة الصالات - منتخب مصر يكتسح الجزائر بثمانية أهداف ويتوج ببرونزية أمم إفريقيا 46 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) لايبزيج.. هجمات متبادلة 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
7 مباريات بلا فوز.. مانشستر يونايتد يسقط برباعية أمام كومو 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
المساهمة السادسة للمغربي والأولى لتوفيق.. بنشرقي يسجل أمام القناة ساعة | الدوري المصري
ليكيب: بسبب المظاهرات.. تأجيل محتمل لمباراة سان جيرمان وليون ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يوقع عقوبة مغلظة على ناصر منسي 2 انتهت الكونفدرالية - كيتارا (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر 3 فيفا يعلن العقوبات على حسام وإبراهيم حسن وزيكو بسبب أحداث مباراة الأرجنتين 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(3) القناة.. نهاية المباراة