بعد سحب الاستئناف.. فهد المولد يستكمل مدة إيقافه بسبب المنشطات

أصبح من المقرر أن يستكمل اللاعب السعودي فهد المولد عقوبة إيقافه بسبب المنشطات حتى أغسطس المقبل.

وأوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن محامو فهد المولد توصلوا إلى اتفاق مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «WADA»، يقضي باستكمال اللاعب مدة إيقافه السابقة مقابل إسقاط قضية الاستئناف التي رفعتها الوكالة لدى محكمة التحكيم الرياضية CAS.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت في 16 مايو 2022 معاقبة المولد بالإيقاف لمدة 18 شهرا بعد سحب عينة من اللاعب أظهرت وجود مواد محظورة، قبل أن يستأنف اللاعب على القرار ويعود للمشاركة مع فريقه الشباب الذي شارك معه في 13 مباراة هذا الموسم.

وجاء بيان اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات كالتالي:

تود اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن توضح ما تم التوصل اليه في قضية انتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات من قبل اللاعب/ فهد المولد والذي وقع بتاريخ 2022/02/21م، وبعد حضور جلسة استماع عادلة وسماع أقوال اللاعب وفريق الدفاع وبعد مداولة القضية أصدرت اللجنة حينها قرارها بإيقاف اللاعب/ فهد المولد عن المشاركات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة ثمانية عشر شهراً.

وحيث أن اللاعب قد استأنف قرار الإيقاف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 2022/07/18م وقد أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بتاريخ 2022/08/25م بتقليص فترة إيقاف اللاعب / فهد المولد لتصبح شهرين فقط عن الانتهاك محل المنازعة الماثلة، الأمر الذي استدعى تدخل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA باستئناف قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS بتاريخ 2022/10/13م.

وقد توصلت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA بتاريخ 2023/03/2م الى اتفاق تسوية نافذ من تاريخه بينها وبين الفريق المكلف بالدفاع عن اللاعب ووافقت عليه اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، يتم بموجبه اعتماد العقوبة التي فرضتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في بداية القضية وهي إيقاف اللاعب فهد المولد عن المشاركات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة ثمانية عشر شهراً بحيث تنتهي فترة الايقاف في 2023/08/20م.

وبموجب هذه التسوية سحبت الوكالة الدولية WADA الاستئناف المقدم من قبلها الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS ، وأن يتحمل اللاعب أي تكاليف او رسوم مالية مستحقة المحكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS.

وعليه جرى التوضيح....

والله ولي التوفيق ،،،