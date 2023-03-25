مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (0) (0) طلائع الجيش.. بداية الشوط الثاني

السبت، 25 مارس 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

محمد فاروق - طلائع الجيش - فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وطلائع الجيش في دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتبدأ المباراة على ملعب بتروسبورت، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سيلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: تسديدة جديدة من ناصر ماهر يتألق محمد شعبان ويبعدها لركنية

ق 11: تسديدة من ناصر ماهر يبعدها الحارس لركنية.

بداية اللقاء

فيوتشر طلائع الجيش كأس الرابطة
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