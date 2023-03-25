خبر في الجول – سعر مقترح لتذكرة الدرجة الثالثة للقاء الأهلي والهلال.. واجتماع حاسم

السبت، 25 مارس 2023 - 12:50

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي في استاد السلام

جماهير الأهلي في استاد السلام

تعقد لجنة المباريات داخل النادي الأهلي اجتماعا هاما اليوم السبت مع شركتي تذكرتي واستادات من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة بحضور مباراة المارد الأحمر ضد الهلال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السعر المقترح للقاء الأهلي والهلال هو 50 جنيها ومن المقرر تحديد كافة التفاصيل خلال اجتماع اليوم.

ومن المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل بشكل رسمي غدا الأحد.

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وستقوم لجنة المباريات في الأهلي التي تضم كل من العامري فاروق نائب الرئيس وخالد مرتجي أمين الصندوق ومحمد سراج الدين ومهند مجدي ومحمد الجارحي أعضاء الإدارة بتنفيذ حملة "فرصتك بين إيديك" استعدادا لذلك اللقاء.

وتهدف تلك الحملة إلى توعية الجماهير للظهور بأفضل شكل في مواجهة الهلال واعتبارها بمثابة بروفة لعودة السعة الكاملة للحضور الجماهيري في الملاعب المصرية مجددا.

وكان الأهلي أعلن قبل عدة أيام موافقة سلطات الأمن على حضور 50 ألف متفرج لمباراته ضد الهلال التي تقام في الأول من شهر أبريل المقبل.

ويستضيف الأهلي منافسه الهلال في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد أو فارق هدفين ليتأهل لربع النهائي ويقصي الفريق السوداني.

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا
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