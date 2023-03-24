منتخب السعودية يخسر من فنزويلا بثنائية في ظهوره الأول بعد كأس العالم

خسر منتخب السعودية على أرضة ووسط جماهيره أمام فنزويلا في ظهوره الأول بعد كأس العالم 2022.

وفاز منتخب فنزويلا على نظيره السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وسجل جوزيف مارتينيز وسالمون روندون هدفي فنزويلا، فيما أحرز سالم الدوسري هدف السعودية الوحيد.

المنتخب السعودي تلقي الهزيمة 13 خلال تاريخ مواجهاته ضد منتخبات أمريكا الجنوبية من أصل 25 مباراة، إذ تعادل 11 مرة وحقق فوزا وحيدا.

الفوز الوحيد لمنتخب السعودية على منتخبات أمريكا الجنوبية جاء عندما فاز الأخضر على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال 2022.

وسجل منتخب فزويلا الهدف الأول عن طريق اللاعب جوزيف مارتينيز بتمريرة عرضية من مواطنه سالمون روندون، حولها لداخل شباك محمد العويس في الدقيقة 26.

وأضاف سالمون روندون الهدق الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 34 بعرضية أرضية من الجانب الأيمن، سددها أرضية لم يتمكن بعدها العويس من التصدي لها.

وعاد مارتينيز ليسجل هدفه الثاني والثالث لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 42، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف.

ومع بداية الشوط الثاني قرر المدير الفني لمنتخب السعودية هيرفي رينارد الدفع بالثنائي صالح الشهري وناصر الدوسري بدلا من عبدالرحمن غريب ومتعب الحربي.

ونجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي وتقليص الفارق في الدقيقة 73.

وحاول منتخب السعودية تعديل النتيجة خلال الدقائق المتبقية من المباراة ولكن دون خطورة حقيقية.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة منتخب بوليفيا يوم 28 مارس في مباراة ودية جديدة خلال فترة التوقف الحالي.

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