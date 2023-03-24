مؤتمر مينيزيس: المغرب يستحق الاحترام.. وليس من السهل اختيار تشكيل البرازيل

الجمعة، 24 مارس 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

رامون مينيزيس

شدد رامون مينيزيس المدير الفني لمنتخب البرازيل على صعوبة مواجهة منتخب بلاده ضد المغرب.

ويحل منتخب البرازيل ضيفا على نظيره المغربي غدا السبت على أرضية الملعب طنجة الكبير في مباراة دولية ودية.

وقال مينيزيس في مؤتمر صحفي: "منتخب المغرب يستحق كل التقدير والاحترام بعد مستواه الرائع في كأس العالم بفضل نوعية وجودة لاعبيه في مختلف المراكز"

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وأضاف " ليس من السهل اختيار 11 لاعبا في المنتخب البرازيلي، خاصة وأن كل اللاعبين يستحقون التواجد في التشكيلة الأساسية، غير أنهم جميعا يتمتعون بروح معنوية ومستعدون لتقديم مباراة قوية".

وشدد مدرب منتخب البرازيل "أُدرك أن منتخب المغرب قوي جدا خاصة على المستوى الهجومي ، كما أنه يضم مدافعين وأصحاب خبرة، وبدوري أعددت الخطة المناسبة لإظهار كفاءتنا وتحقيق الانتصار عليهم في هذه المباراة".

وتولى مينيزيس تدرب منتخب البرازيل بشكل مؤقت خلفا لـ تيتي الذي رحل عن منصبه عقب الخروج من كأس العالم 2022.

وكان منتخب المغرب حل رابعا في كأس العالم 2022 كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز.

ويستعد منتخب المغرب لملاقاة البرازيل وبيرو في مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي الحالي.

وكان من المفترض أن يخوض منتخب المغرب مباراتين أمام زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 لكن انسحاب الأخيرة جعله يخوض وديتين.

ويلعب منتخب المغرب في التصفيات في المجموعة 11 رفقة جنوب إفريقيا وليبريا.

وفاز منتخب المغرب في أول مباراتين وتصدر المجموعة مبكرا.

منتخب البرازيل منتخب المغرب
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