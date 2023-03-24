رسميا – توماس توخيل مدربا لـ بايرن ميونيخ

الجمعة، 24 مارس 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

توخيل - تشيلسي

أعلن نادي بايرن ميونيخ تعيين توماس توخيل مدربا جديدا للفريق خلفا لـ يوليان ناجلزمان بشكل رسمي.

وأصدر بايرن ميونيخ بيانا رسميا، أعلن فيه رحيل يوليان ناجلزمان عن تدريب الفريق بشكل رسمي، بجانب دينو تومبولر المدرب المساعد، وبنيامين جلوخ، وخافيير زيمبرود أفراد الطاقم المعاون.

وفي نفس البيان، أعلن العملاق الألماني تعيين توماس توخيل مدربا جديدا للفريق.

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وحسب بيان بايرن ميونيخ، فإن توماس توخيل وقع عقدا مع الفريق حتى صيف عام 2025.

وقال أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ في تصريحات لموقع النادي الرسمي: " عندما تعاقدنا مع يوليان ناجلزمان في بايرن صيف 2021، كنا مقتنعين بأننا سنعمل معه على المدى الطويل -وكان هذا هدفنا جميعًا حتى النهاية- يوليان يشاركنا تطلعاتنا للعب كرة قدم ناجحة وجذابة".

وأضاف "لكن الآن توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الجودة في فريقنا -على الرغم من لقب الدوري الألماني العام الماضي- أصبحت في تراجع. بعد كأس العالم، تراجع مستوانا من حيث الأداء والنتائج. ألقت التقلبات الكبيرة في الأداء بظلال من الشك على أهدافنا لهذا الموسم، وكذلك على أهدافنا للمستقبل. هذا هو سبب تصرفنا الآن".

وأتم "شخصيا وبالنيابة عن بايرن ميونخ، أود أن أشكر يوليان وفريقه التدريبي، وأتمنى للجميع التوفيق في المستقبل".

من جانبه، قال حسن صالح حميدزيتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ: " كان هذا القرار الأصعب في فترتي كمدير رياضي لبايرن ميونيخ. لقد أقمت علاقة صداقة منفتحة وثقة مع يوليان منذ اليوم الأول. يؤسفني وصول طريقنا إلى النهاية سويا خلال الفترة الحالية".

وأضاف "لكن بعد تحليل شامل للتطور الرياضي لفريقنا، خاصة منذ يناير ومع تجربة النصف الثاني من الموسم السابق، قررنا الآن إطلاق سراحه. أنا ممتن جدا ليوليان على ما فعله مع بايرن ميونخ وأتمنى له كل التوفيق".

يوليان ناجلزمان (35 عاما)، تولى تدريب بايرن ميونيخ في 2021، محققا مع الفريق لقب الدوري الألماني عن الموسم الماضي، بجانب لقبي السوبر الألماني عن الموسمين الماضي والحالي.

على الجاني الآخر، بدأ توماس توخيل الموسم الحالي رفقة تشيلسي، قبل أن تتم إقالته وتعيين جراهام بوتر خلفا له.

وتوج توخيل (49 عاما) بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021، ليتم اختياره كأفضل مدرب في العالم وقتها.

وسبق لـ توخيل الفوز بلقب الدوري الفرنسي مرتين رفقة باريس سان جيرمان، وكذلك لقب كأس فرنسا مرة، مع خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 أمام بايرن ميونيخ.

وفي ألمانيا، سبق لـ توماس توخيل تدريب بوروسيا دورتموند الذي قدمه للكرة العالمية من 2015 حتى 2017 محققا لقب كأس ألمانيا، وذلك بعد 5 سنوات قضاها رفقة ماينز من 2009 إلى 2015.

بايرن ميونيخ يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة دورتموند صاحب الصدارة.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون مباراة توخيل الأولى يوم 11 أبريل المقبل.

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