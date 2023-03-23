طاقم كاميروني وحكمة مساعدة.. الكشف عن حكام إياب منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا

الخميس، 23 مارس 2023 - 21:35

كتب : بسام أبو بكر

مصر الأولمبي

مصر الأولمبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد زامبيا في إياب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما.

ويقود المباراة طاقم حكام كاميروني بالكامل، بقيادة جانو فرانك بيتو.

وتتواجد الكاميرونية كارين أتيزامبونج فومو في مهمة الحكم المساعد، كعضو نسائي وحيد في طاقم التحكيم.

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وجاء طاقم الحكام كالتالي:

حكم الساحة: جانو فرانك بيتو

الحكم المساعد 1: كارين أتيزامبونج فومو

الحكم المساعد 2: رونالد بيجو ميتول

الحكم الرابع: أليوم أليوم

ويراقب المباراة تيموتي شونجوي من إيسواتيني.

وانتصر منتخب مصر الأولمبي على نظيره الزامبي بنتيجة 2-0 في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما.

وسيلتقي منتخب مصر رفقة زامبيا مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في الثالثة عصرا لحسم بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وشهدت القائمة تواجد إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف صاحبي هدفي انتصار مصر على زامبيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) - علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) - محمد أحمد "سيحا" (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد طارق (الزمالك) – حاتم محمد "سكر" (الزمالك) – محمد مغربي (سموحة) – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب).

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - مصطفى سعد (سموحة) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – زياد فرج (المصري) – عربي بدر (طلائع الجيش) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – عبد الغني محمد (الاتحاد) – علي زعزع (فيوتشر) – إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أحمد عاطف "قطة" (المقاولون العرب) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي الشهر الجاري مع زامبيا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعُدّل موعد اللقاء وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

وتؤهل أمم إفريقيا أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على فرصة لعب الملحق.

وكان منتخب مصر قد شارك في أولمبياد 2020 بطوكيو وخرج في ربع النهائي بعد مواجهة البرازيل.

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