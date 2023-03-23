خبر في الجول - البدري يطير الجمعة إلى تونس لإتمام التعاقد مع الصفاقسي

الخميس، 23 مارس 2023 - 17:45

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري

حسام البدري

يقترب حسام البدري من تولي تدريب الصفاقسي التونسي بعد توصل الطرفان لاتفاق مبدئي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من البدري أن المدرب الأسبق لمنتخب مصر يتوجه غدًا الجمعة إلى تونس.

وحال تنفيذ الاشتراطات التي طلبها البدري في التعاقد، فسيوقع على عقود تنصيبه مديرًا فنيًا جديدًا للصفاقسي.

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وأشرف يسري بن كلحة على تدريب الصفاقسي في الفترة الماضية بشكلٍ مؤقت.

وكانت تقارير تونسية قد أفادت أن المفاوضات بين البدري والصفاقسي قد انهارت مؤخرا، لكن الطرفين توصلا لاتفاق بالفعل.

البدري (63 عامًا) كانت محطته الأخيرة في وفاق سطيف الجزائري بين يوليو ونوفمبر من العام الماضي.

وسبق للبدري تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة، بالإضافة إلى توليه مهمة المريخ السوداني، وإنبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأولمبي المصري.

وقاد البدري كبار الفراعنة بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021، قبل أن يعوضه كارلوس كيروش في المهمة.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في المرحلة النهائية للدوري التونسي من تعادلين في مباراتين.

ويلعب الصفاقسي مباراته المقبلة أمام اتحاد بن قردان يوم 1 أبريل.

الصفاقسي حسام البدري
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