وكيله: وجود رونالدو ساهم في إنهاء أزمة النصر وأبو جبل

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 23:50

كتب : Filgoal Team

البنك الأهلي - بيراميدز - محمد أبو جبل

كشف نواف المهدي وكيل محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي عن أن تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف النصر ساهم في نهاية الأزمة بين النادي السعودي واللاعب المصري.

محمد أبو جبل

النادي : البنك الأهلي

النصر

وتحدث وكيل أبو جبل عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "بعد فترة طويلة استطعنا التوفيق بين الطرفين للوصول لحل وسط من أجل إنهاء الأزمة".

وأردف "الكل يعرف ماذا حدث في بداية الموسم، مسؤولو النصر كان لهم وجهة نظر معينة ونحن كذلك ولجأنا للمحكمة الرياضية الدولية وجلسنا على طاولة المفاوضات هي التي أدت للحل".

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وواصل نواف المهدي "المحكمة تأخذ عدة اعتبارات قد لا يعرفها الجمهور ولكن يعرفها المختصين مثل لاعب وقع بمبلغ ما وطلب النصر ببطلان العقد وإعادة المبلغ".

وأكمل "مسؤولو النصر يريدون أن يكون بنهاية الموسم لديهم صفر قضايا أو أزمات وهذه النقطة كانت في الاعتبار وقدرناها من جانبنا واتضح الأمر لأبو جبل بشكل كامل".

وأردف "هدفنا هو أنه حال تواجد أبو جبل الصيف المقبل في الدوري السعودي أن يتواجد في جو خالي من المشاكل، ولا أتحدث عن النصر بل عن أي فريق بشكل عام ويتألق بالدوري السعودي مثل اللاعبين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد".

وبسؤاله هل فاوض النصر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر أجاب "لا أعتقد حدوث ذلك، لا أعرف ربما هناك شيء في الكواليس لكنني لا أعرف التفاصيل".

وكان مصطفى أبو جبل شقيق ووكيل حارس مرمى منتخب مصر أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com نهاية الأزمة.

وقال: "أزمة أبو جبل مع نادي النصر السعودي انتهت بالاتفاق بين الطرفين".

ماذا حدث؟

سبق أن أفادت جريدة الاقتصادية السعودية بأن إدارة نادي النصر تبحث عن حل ودي مع محمد أبو جبل حارس منتخب مصر بعدما وقع عقود انضمامه للفريق.

وقال مصدر قريب الصلة بالصفقة لجريدة الاقتصادية: "أبو جبل وقع للنصر لمدة 3 مواسم دون أن يعلن النادي عن هذه الخطوة رسميا".

وأضاف "تسلم اللاعب مقدم العقد بقيمة 7 ملايين ريال".

وأشار التقرير إلى أن إدارة النصر ستجلس مع أبو جبل وديا للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، سواء بإجراء مخالصة مالية معه والاكتفاء بمقدم العقد الذي تسلمه، أو تسويقه سواء بإعارته أو بيع عقده إلى أحد الأندية التي ترغب في خدماته.

بعد ذلك، أعلن محمد أبو جبل حارس منتخب مصر في أغسطس الماضي تقدمه بشكوى رسمية ضد نادي النصر السعودي بسبب "عدم اعترافهم بالعقد المبرم بين الطرفين وبطلانه لأسباب غير منطقية". (طالع التفاصيل)

فيما رد نادي النصر السعودي على بيان محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر وأعلن شكواه للحارس لدى الاتحاد الدولي (فيفا) والمطالبة باستعادة المبلغ الذي دُفع له مسبقا. (طالع التفاصيل)

وتعاقد النصر مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا حارس نيس وأرسنال ونابولي السابق، فيما انتقل أبو جبل لصفوف البنك الأهلي.

وخاض أبو جبل 15 مباراة الموسم الحالي في الدوري المصري استقبل 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 3.

محمد أبو جبل رونالدو النصر الدوري السعودي
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