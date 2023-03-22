كوكوريا: لم أكن أعرف أين يلعب إنزو فيرنانديز.. توجب أن أبحث عنه في هاتفي

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 22:45

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي

اعترف مارك كوكوريا لاعب تشيلسي أنه لم يكن يعرف زميله إنزو فيرنانديز منذ أسابيع قليلة.

ويتزامل كوكوريا وإنزو في صفوف تشيلسي منذ يناير الماضي بعد انتقال الأرجنتيني إلى البلوز قادمًا من بنفيكا.

وقال كوكوريا عبر شبكة إي إس بي إن: "أحب مشاهدة مباريات أصدقائي، ولهذا كنت أشاهد مباريات الأرجنتين من أجل أليكسيس ماك آليستر".

وأضاف: "وسريعًا قلت: يعجبني كثيرًا هذا اللاعب رقم 24! إنه مميز للغاية".

وتابع: "لكني لم أكن أعرف أين يلعب من الأساس، توجب أن أمسك بهاتفي الجوال وأبحث عن ناديه".

وأكمل: "مع توالي المباريات، أخبرت عائلتي وأصدقائي أن هذا اللاعب يعجبني للغاية، وأخيرًا حضر إلى تشيلسي".

وأتم: "إنه يتأقلم حتى الآن، لكنه لعب مباريات جيدة بالفعل، تعاقدنا مع لاعب وسط عظيم".

وتألق إنزو في كأس العالم 2022 وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة التي توجت بها بلاده.

وتزامل كوكوريا مع ماك آليستر في صفوف برايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يرحل الظهير الإسباني إلى تشيلسي مطلع الموسم الجاري.

وانضم إنزو إلى تشيلسي مقابل 121 مليون يورو، وخاض من وقتها 9 مباريات.

تشيلسي الدوري الإنجليزي كوكوريا إنزو فيرنانديز
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