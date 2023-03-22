حازم إمام: إعلان عقوبة كهربا؟ اتحاد الكرة ليس المنوط بإصدار القرار

شدد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن الاتحاد ليس المسؤول عن تأخر إعلان العقوبة على محمود عبد المنعم "كهربا".

وقدم الزمالك الشكوى أرفق بها فيديو للاعب يهتف مع جماهير الأهلي عقب المباراة بشكل يعتبره الأبيض تجاوزا في حقه وحق جماهيره.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الرابطة حولت الشكوى إلى لجنة الانضباط بخصوص هتافات كهربا مع جماهير الأهلي بعد نهاية المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت: "اتحاد الكرة ليس المنوط بإصدار القرار، لا يجوز أن نصدر القرار ولا نُعلنه، ولدينا مستشارين عقوبات هم المنوطين بالقرار وإعلانه".

وأضاف "لا أعلم لماذا يفكر الناس أن اتحاد الكرة لديه القرار ولا يريد إصداره".

وشدد "لجنة التظلمات هي من أصدرت البيان بشأن قرار عقوبة إيقاف الزمالك عن القيد، وليس اتحاد الكرة، وعلى سبيل المثال رابطة الأندية مسؤولة عن الدوري وليس اتحاد الكرة إلا عن طريق لجنة الحكام فقط".

وأتم "لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا له نظام وشكل يريد تطبيقيه في الفترة المقبلة".

وسبق أن نفى مصدر مسؤول من داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون هناك أي قرارات صُدرت تجاه "كهربا".

وقال المصدر لـFilGoal.com: "شكوى الزمالك ضد كهربا قيد التحقيق والقرار لم يصدر بعد".

وأضاف "وفور نهاية دراسة الشكوى سيتم الإعلان بشكل مباشر عن القرار".

ويتواجد كهربا حاليا في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمباراتي مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023.