خبر في الجول - ميكالي يستقر على عدم ضم مصطفى أشرف لقائمة المنتخب الأولمبي ضد زامبيا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 19:45

كتب : بسام أبو بكر

مصطفى أشرف - لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

استقر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على عدم ضم مصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى قائمة الفراعنة لمواجهة زامبيا.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي غدا الأربعاء ضد زامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تقود إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وعلم FilGoal.com أن مصطفى أشرف غادر معسكر منتخب الأولمبي وعاد إلى ألمانيا للانتظام في صفوف فريقه بوروسيا مونشنجلادباخ.

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وأن الجهاز الفني بقيادة ميكالي يرى أن اللاعب لم يقدم الإضافة الملحوظة للمنتخب وبالتالي تم الاستقرار على عدم ضمه لقائمة المباراة.

وشارك مصطفى أشرف مع منتخب مصر في مباراة السودان الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد سجله مصطفى سعد.

ويشغل مصطفى البالغ من العمر 19 عاما مركز لاعب الوسط وأيضا الوسط المهاجم.

وسبق أن سلّط FilGoal.com عبر برنامج The Scout الضوء على مصطفى أشرف لاعب شباب بوروسيا مونشنجلادباخ.

وارتدى مصطفى قميص منتخب ألمانيا تحت 16 و17 و18 عاما، وحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا تحت 17 عاما.

وأشار والده في وقت سابق عبر FilGoal.com أن اللاعب يتمنى تمثيل منتخب مصر.

ويلعب مصطفى أشرف مونشنجدباخ وكان في استقباله مارك أندريه تير شتيجين حارس برشلونة الحالي وجلادباخ السابق حيث سار معه في جولة داخل النادي واختار بعدها مصطفى الانضمام للفريق مفضلا إياه على أكثر من عرض.

شارك مصطفى في الدوري الألماني تحت 17 عاما الموسم قبل الماضي وسجل هدفين في 19 مباراة.

وفي الموسم الجاري خاض 14 مباراة في دوري تحت 19 عاما الألماني سجل هدفين وصنع 4.

ويلعب شقيقه الأصغر سيف أشرف لصفوف جلادباخ أيضا ويرتدى شارة قيادة الفريق، كما يلعب كريم أشرف في فريق هومبيرج الألماني.

مصطفى أشرف منتخب مصر الأولمبي
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