استاد القاهرة لـ في الجول: جاهزون لاستضافة الأهلي والهلال.. وهذا موقفنا من عدد الجماهير

شدد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة أن أرضية الملعب ستكون جاهزة تماما لاستضافة مباراة الأهلي والهلال، مشيرا إلى أن عدد الحضور الجماهيري سيكون قرار من الأمن.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن المباراة ستقام يوم السبت 1 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات لـFilGoal.com: "أرضية الملعب ستكون جاهزة تماما لاستقبال مباراة الأهلي والهلال بعد انتهاء عمليات الصيانة">

وأضاف "الحضور الجماهيري؟ الاستاد جاهز لحضور السعة الكاملة بـ72 ألف متفرج ولكن تحديد عدد الحضور قرار الجهات الأمنية".

ويتواجد الهلال في المركز الثاني للمجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

حكم المباراة

يدير الموريتاني عبد العزيز بوه مباراته الأولى لكل من فريقي الأهلي والهلال.

ويعاون بوه كلا من حمدين ديبا وإبراهيم سالم بينما بيران ديو موسى حكما رابعا.

وقاد بوه مباراة واحدة فقط في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم كانت بين شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي في دور المجموعات.

ونجح الفريق الجزائري في التغلب على فيتا كلوب بهدفين مقابل هدف واحد.

وأدار بوه مباراتين في بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي أقيمت في يناير الماضي وكان بينها مواجهة الجزائر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي وانتهت بفوز الجزائر.

وخاطب النادي الأهلي في وقت سابق محمود توفيق وزير الداخلية، للموافقة على حضور جماهيري بالسعة الكاملة في استاد القاهرة لمباراة الهلال السوداني.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.