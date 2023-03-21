دوري أبطال إفريقيا - في الجول يكشف موعد وملعب مباراة الأهلي والهلال الحاسمة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 15:34

كتب : محمد عبد العظيم

هدف الأهلي الثالث في القطن عن طريق رأفت خليل

يستعد الأهلي لمواجهة حاسمة أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني للمجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المباراة ستقام يوم السبت 1 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

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وخاطب النادي الأهلي في وقت سابق محمود توفيق وزير الداخلية، للموافقة على حضور جماهيري بالسعة الكاملة في استاد القاهرة لمباراة الهلال السوداني.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

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-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال السوداني
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