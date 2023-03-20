مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (0)-(1) فاركو.. الشوط الثاني

الإثنين، 20 مارس 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد يحيي جماهيره

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد فاركو في دور الـ16 لكأس الرابطة المصرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 43: جووووول مودي والأول

ق 40: ركلة جزاء لفاركو

انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري فاركو كأس الرابطة
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