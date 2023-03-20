مباشر كأس الرابطة - غزل المحلة (1)-(1) الإسماعيلي..

الإثنين، 20 مارس 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

غزل المحلة والإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة غزل المحلة ضد الإسماعيلي في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

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نهاية الشوط الثاني واللجوء لركلات الترجيح

ق91 مدبولي يسدد أعلى العارضة

ق83 هدف غير محتسب لغزل المحلة

ق75 التعاد لا يزال قائما وربع ساعة على ركلات الترجيح

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. خروج محمد فوزي حارس الإسماعيلي للإصابة ودخول محمود كوكو.

ق42. جوووول التعادل لغزل المحلة عن طريق حميد ماو مستغلا ركلة حرة نفذت داخل منطلقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

ق20. القائم يمنع الهدف الثاني من الإسماعيلي من تسديدة فراس شواط الأرضية.

ق3. جوووول أول للإسماعيلي عن طريق فراس شواط بعد خطأ استغلال خطأ المدافع الذي مرر الكرة نحوه لينفرد ويسدد بقوة في الشباك.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

الإسماعيلي غزل المحلة كأس الرابطة المصرية
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