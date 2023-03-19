انتهت كأس الرابطة - المقاولون العرب (0) - (0) حرس الحدود.. ركلات الترجيح تحسم المتأهل

الأحد، 19 مارس 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يلعب المقاولون العرب أمام حرس الحدود ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة.

ويقام اللقاء على استاد المقاولون العرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

------------------

بعد سبع ركلات ترجيح، حرس الحدود إلى ربع النهائي بالفوز 6-5

نهاية الوقت الأصلي واللجوء لركلات الترجيح

ق54 فاروقا يهدر برأسية رائعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 المقاولون يهدر هدفا محققا

انطلاق المباراة

حرس الحدود المقاولون العرب كأس الرابطة
نرشح لكم
الكونفدرالية - فيوتشر يشعل المنافسة مع بيراميدز بثلاثية في كارا استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال تشكيل بيراميدز - في غياب رمضان صبحي.. السعيد وفتحي يقودان الفريق أمام الجيش الملكي الخطيب يعقد اجتماعا مع عبد الحفيظ لمناقشة ملفات المرحلة المقبلة في الأهلي حرس الحدود إلى ربع نهائي كأس الرابطة بالتغلب على المقاولون بركلات الترجيح انتهت الكونفدرالية - فيوتشر (3)-(0) كارا تشكيل فيوتشر - ناصر ماهر أساسي أمام كارا.. والسعيد على مقاعد البدلاء اتحاد الكرة يخاطب كاف لنقل مواجهة مصر ضد مالاوي إلى استاد الدفاع الجوي
أخر الأخبار
مباشر الكلاسيكو - برشلونة ضد ريال مدريد 8 دقيقة | الدوري الإسباني
لاتسيو يرتقي للمركز الثاني مؤقتا بالفوز على روما في الدربي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
سابيتزر: كنا الأحق بالفوز على فولام.. والهدف الأول مع مانشستر مميز للغاية 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل القمة.. بايرن ميونيخ يفقد صدارة الدوري الألماني بثنائية بالاسيوس ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر في الكونفدرالية - الجيش الملكي (0) - (0) بيراميدز.. علي جبر يبعد الخطورة ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ضمن 3 تعديلات على تشكيل الكلاسيكو الماضي ساعة | الدوري الإسباني
265 ثانية قلبت كل شيء.. مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد على حساب فولام ساعة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان يسقط أمام رين بثنائية ليمنح أمل المنافسة لـ لينس ومارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال