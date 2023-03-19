انتهت كأس الرابطة - المقاولون العرب (0) - (0) حرس الحدود.. ركلات الترجيح تحسم المتأهل
الأحد، 19 مارس 2023 - 17:01
كتب : FilGoal
يلعب المقاولون العرب أمام حرس الحدود ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة.
ويقام اللقاء على استاد المقاولون العرب.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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بعد سبع ركلات ترجيح، حرس الحدود إلى ربع النهائي بالفوز 6-5
نهاية الوقت الأصلي واللجوء لركلات الترجيح
ق54 فاروقا يهدر برأسية رائعة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37 المقاولون يهدر هدفا محققا
انطلاق المباراة
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