انتهت كأس الرابطة - المقاولون العرب (0) - (0) حرس الحدود.. ركلات الترجيح تحسم المتأهل

الكونفدرالية - فيوتشر يشعل المنافسة مع بيراميدز بثلاثية في كارا

استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال

تشكيل بيراميدز - في غياب رمضان صبحي.. السعيد وفتحي يقودان الفريق أمام الجيش الملكي

الخطيب يعقد اجتماعا مع عبد الحفيظ لمناقشة ملفات المرحلة المقبلة في الأهلي

حرس الحدود إلى ربع نهائي كأس الرابطة بالتغلب على المقاولون بركلات الترجيح

انتهت الكونفدرالية - فيوتشر (3)-(0) كارا

تشكيل فيوتشر - ناصر ماهر أساسي أمام كارا.. والسعيد على مقاعد البدلاء

اتحاد الكرة يخاطب كاف لنقل مواجهة مصر ضد مالاوي إلى استاد الدفاع الجوي