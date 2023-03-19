انتهت الدوري الدنماركي - سيلكبورج (3) (3) ميتيلاند.. مباراة مجنونة
الأحد، 19 مارس 2023 - 16:00
كتب : FilGoal
يحل ميتيلاند ضيفا على سيلكبورج في الدوري الدنماركي.
ويقدم FilGoal.com تغطية للمباراة.
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نهاية المباراة
ق91: جووووووووووووول الرابع من جونينيو لـ ميتيلاند بعد نزوله بدقيقة واحدة.. الفيديو يمنع الهدف
ق86: جوووووووووول التعادل لـ سيلكبورج عن طريق ألكسندر ليند
ق75: جوووووووووول الثالث لميتيلاند عن طريق جوستاف إيساكسن
ق63: دخول إمام عاشور
ق60: التعاااادل عن طريق أوليفر سوني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.+48 جوووول الثاني لـ أرال سيمسير لـ ميتيلاند
ق.30 هدف التعادل لـ سيلكبورج بواسطة توني أدامسن
ق.14 جووووول أوول لـ ميتيلاند بواسطة ستيفان جارتينمان
بداية المباراة
**إمام عاشور على مقاعد البدلاء
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