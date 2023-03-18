استراحة الدوري السعودي - الاتحاد (1) - (1) الفتح.. نهاية الشوط الأول

يحل اتحاد جدة ضيفا على الفتح ضمن الجولة 21 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويقود المدافع الدولي المصري أحمد حجازي تشكيل اتحاد جدة في مواجهة نظيره الفتح.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة أمام الفتح.

لمتابعة مباراة اتحاد جدة أمام الفتح دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق41 الفتح يسجل الهدف الأول عن طريق مراد باتنا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من خالد الغنام نيمار تسكن يمين المرمى.

ق39 تسديدة عالمرمي لفريق الفتح عن طريق مروان سعدان يسدد من على حدود منطقة الجزاء تمر بعيدا عن المرمي

ق19 فرصة ضائعة لفريق الإتحاد تسديدة عالمرمي لفريق ايجور كورونادو يسدد من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق14 تمريرة عرضية لفريق الفتح عن طريق مراد باتنا من منتصف الملعب يشتتها دفاع الاتحاد.

ق7 عبد الرزاق حمدالله يسجل الهدف الأول لاتحاد جدة من ضربة رأسية متقنة

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة