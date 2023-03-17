صاحب الهدف أمام الزمالك: بلوزداد حقق التأهل الثالث على التوالي.. لماذا لا نذهب بعيدا

الجمعة، 17 مارس 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

أبدى زكريا دراوي لاعب شباب بلوزداد الجزائري سعادته بالتأهل الذي حققه الفريق بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال زكريا دراوي مسجل الهدف الأول لقنوات beIN Sports: "كانت مباراة لا تقبل القسمة على اثنين".

وأضاف "الحمد لله فزنا بعد أن نجحنا في التسجيل أولا، والهدف الثاني حررنا تماما".

وأوضح "حققنا الأهم وهو التأهل. لدينا مباراة مع الترجي وسنلعب على المركز الأول".

وواصل دراوي "هذا تأهل تاريخي للمرة الثالثة على التوالي في دوري أبطال إفريقيا، ونسعى لجعلها ثقافة ممتدة".

واختتم "نريد الوصول لأبعد نقطة ممكنة، ولمَ لا نذهب بعيدا"؟

ويلعب شباب بلوزداد ضد الترجي التونسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحسم الصدارة.

بتلك النتيجة ضمن شباب بلوزداد تأهله لربع النهائي رفقة الترجي فيما يتبقى الصراع بينهما على مقعد الصدارة.

بينما أقصي الزمالك للثالث على التوالي من دور المجموعات.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط.

ويحتل المريخ المركز الثالث بخمس نقاط.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نقاط.

وسوف يستضيف الزمالك منافسه المريخ في الجولة الأخيرة في الـ31 من شهر مارس الجاري.

فيما يستضيف الترجي بعد ذلك بيوم منافسه بلوزداد.

يذكر أن بلوزداد تأهل من دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالي في دوري الأبطال، في المشاركة الرابعة له في تاريخه.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد زكريا دراوي
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