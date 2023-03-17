مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) - (0) ليون.. انطلاق المباراة

يحل نانت ضيفا على ليون ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويشارك مصطفى محمد مهاجم في تشكيل نانت الأساسي ضد ليون.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وليون بالدوري الفرنسي.

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انطلاق المباراة