مباشر أبطال إفريقيا – بلوزداد (2) - (0) الزمالك.. هدف ثان للفريق الجزائري
الجمعة، 17 مارس 2023 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي شباب بلوزداد والزمالك التي تقام في ملعب 5 يوليو في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.
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ق79: هدف ثان لبلوزداد عن طريق ليونيل وامبيا.
ق78: تبديل للزمالك بمشاركة إبراهيما نداي بدلا من محمد عبد الغني.
ق75: هدف أول لشباب بلوزداد بتسديدة قوية من زكريا دراوي.
ق71: 3 تبديلات للزمالك بمشاركة ناصر منسي ومحمد طارق ويوسف أسامة بدلا مصطفى شلبي والجزيري وسيد عبد الله.
ق69: رأسية من الجزيري تصدى لها الحارس بسهولة.
ق66: تسديدة على الطائر من محمد بلخير مرت لخارج الملعب.
ق63: رأسية من الجزيري أبعدها الحارس لركلة ركنية.
ق61: تسديدة من أنايو إيوالا مرت لخارج الملعب.
ق57: تبديل أول للزمالك بمشاركة سيف جعفر بدلا من روقا.
ق55: تسديدة من زكريا دراوي مرت بجوار المرمى.
ق54: تشتيت خاطئ من حارس بلوزداد وارتطمت الكرة بالجزيري لكنها ذهبت لركلة مرمى.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق40: رأسية من لاعب بلوزداد مرت بجوار المرمى.
ق37: إنذار لروقا بعد تدخله بقوة على محمد بلخير.
ق35: يا ربااااه الجزيري يهدر هدفا محققا بعدما استخلص الكرة من بين مدافعي بلوزداد وسدد لكن الحارس شتتها لركلة ركنية.
ق30: محم بلخير راوغ محمد صبحي بطريقة جميلة وسدد كرة مقوسة بيمناه لكنها مرت بسلام على مرمى الزمالك.
ق28: تسديدة ضعيفة من لاعب بلوزداد.
ق25: استئناف اللعب مجددا وصبحي مستمر في الملعب.
ق22: توقف اللعب لسقوط صبحي مصابا.
ق14: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.
ق10: عرضية زاحفة بدون متابعة من لاعبي بلوزداد.
ق4: تدخل قوي من لاعب بلوزداد على محمد صبحي.
انطلاق المباراة.