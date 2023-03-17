مباشر أبطال إفريقيا – بلوزداد (2) - (0) الزمالك.. هدف ثان للفريق الجزائري

الجمعة، 17 مارس 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - شباب بلوزداد والزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي شباب بلوزداد والزمالك التي تقام في ملعب 5 يوليو في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

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ق79: هدف ثان لبلوزداد عن طريق ليونيل وامبيا.

ق78: تبديل للزمالك بمشاركة إبراهيما نداي بدلا من محمد عبد الغني.

ق75: هدف أول لشباب بلوزداد بتسديدة قوية من زكريا دراوي.

ق71: 3 تبديلات للزمالك بمشاركة ناصر منسي ومحمد طارق ويوسف أسامة بدلا مصطفى شلبي والجزيري وسيد عبد الله.

ق69: رأسية من الجزيري تصدى لها الحارس بسهولة.

ق66: تسديدة على الطائر من محمد بلخير مرت لخارج الملعب.

ق63: رأسية من الجزيري أبعدها الحارس لركلة ركنية.

ق61: تسديدة من أنايو إيوالا مرت لخارج الملعب.

ق57: تبديل أول للزمالك بمشاركة سيف جعفر بدلا من روقا.

ق55: تسديدة من زكريا دراوي مرت بجوار المرمى.

ق54: تشتيت خاطئ من حارس بلوزداد وارتطمت الكرة بالجزيري لكنها ذهبت لركلة مرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: رأسية من لاعب بلوزداد مرت بجوار المرمى.

ق37: إنذار لروقا بعد تدخله بقوة على محمد بلخير.

ق35: يا ربااااه الجزيري يهدر هدفا محققا بعدما استخلص الكرة من بين مدافعي بلوزداد وسدد لكن الحارس شتتها لركلة ركنية.

ق30: محم بلخير راوغ محمد صبحي بطريقة جميلة وسدد كرة مقوسة بيمناه لكنها مرت بسلام على مرمى الزمالك.

ق28: تسديدة ضعيفة من لاعب بلوزداد.

ق25: استئناف اللعب مجددا وصبحي مستمر في الملعب.

ق22: توقف اللعب لسقوط صبحي مصابا.

ق14: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.

ق10: عرضية زاحفة بدون متابعة من لاعبي بلوزداد.

ق4: تدخل قوي من لاعب بلوزداد على محمد صبحي.

انطلاق المباراة.

الزمالك شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
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