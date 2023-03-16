مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (1) - (0) سبورتنج لشبونة.. التعادل يضيع

الخميس، 16 مارس 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينلي - أرسنال ضد إيفرتون

يستضيف أرسنال منافسه سبورتنج لشبونة في ملعب الإمارات في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وكان الفريقان تعادلا إيجابيا بهدف لمثله الأسبوع الماضي في لقاء الذهاب.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد سبورتنج لشبونة.

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لمتابعة مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق41 سانت جوستي يهدر فرصة التعادل لسبورتنج بعد انطلاقة سريعة وتسديدة علت مرمى أرسنال

ق31 فرصة هدف محقق تضيع من أرسنال بعد تسديدة قوية من جابريل جيسوس يبعدها حارس سبورتنج

ق27 تسددية قوية من جابريل مارتينيللي يبعدها حارس مرمى سبورتنج

ق20 جرانيت تشاكا يسجل الهدف الأول بعد متابعة رائعة للكرة المرتدة من حارس سبورتنج

ق13 تسديدة خطيرة من ترينكاو لاعب سبورتنج تمر بجوار مرمى أرسنال بقليل

ق9 تبديل اضطراري بعد غصابة تومياسو ودخول بن وايت بدلا منه

ق5 هجوم مبكر من سبورتنج لشبونة بحثا عن تسجيل هدف التقدم

انطلاق المباراة

أرسنال سبورتنج لشبونة
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