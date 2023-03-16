حسام عوار: ندمت على اختيار منتخب فرنسا.. وهذه طموحاتي مع الجزائر

الخميس، 16 مارس 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

حسام عوار

أعرب حسام عوار لاعب ليون الفرنسي عن ندمه على قرار السابق بتمثيل المنتخب الفرنسي.

وأعلن عوار عن موافقته على تمثيل منتخب الجزائر بعدما نشر صورة بقميص منتخب الجزائر على حسابه في انستجرام وأرفقها بعبارة: "تحيا الجزائر".

وقال عوار عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: "شعرت بالندم لاختياري تمثيل المنتخب الفرنسي في وقت سابق. لدي طموحات بتحقيق الإنجازات مع منتخب الجزائر والتأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة".

أخبار متعلقة:
مامادو نياس يقود قائمة موريتانيا لمواجهتي الكونغو الديموقراطية في تصفيات أمم إفريقيا سواريش: في الأهلي بنيت أشياءً ستبقى في الذاكرة للأبد الكشف عن سبب اختيار جارناتشو تمثيل الأرجنتين بدلا من إسبانيا أحدهما بسبب شكوى فرج عامر.. الأولمبية تقرر إيقاف عضوين في مجلس إدارة سموحة

وتابع " شعرت أنني لم أقم بالاختيار الصائب، ولم أشأ القيام بالخطوة الأولى اتجاه الخضر، حتى لا يتم اعتباري انتهازي. منتخب الجزائر يمثل الكثير بالنسبة لي ولعائلتي بصفة عامة".

وأضاف "أريد أن أتأقلم في أسرع وقت وبأفضل طريقة ضمن مجموعة الخضر. المنتخب الوطني يضم مجموعة متحدة، بمستوى عالٍ، ومحاط بمدرب جيد ومؤهل (جمال بلماضي)".

وشدد "على إثبات أحقيتي بالتواجد في المنتخب الجزائري، وأفرض مكانتي، من خلال تقديم الإضافة اللازمة مثلما تعودت عليه".

عوار (24 عامًا) وُلد في مدينة ليون الفرنسية لعائلة جزائرية مهاجرة، وقد مثّل منتخبات ناشئي وشباب فرنسا.

وشارك عوار في بطولة أوروبا للشباب عام 2017، وقاد فرنسا لنصف النهائي.

وخاض عوار مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنسا للكبار في مواجهة أوكرانيا وديًا بشهر أكتوبر 2020، وصنع يومها هدفين.

ولم ينل عوار أي استدعاء من ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا لأكثر من عامين، ليقرر التحوّل لتمثيل الجزائر.

وانضم حسام الدين شعبان عوار إلى ليون في عمر الحادية عشر، وتدرج في صفوفه وصولًا إلى الفريق الأول عام 2016.

وخاض عوار 226 مباراة بقميص ليون، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 36، وقاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حيث تألق بشدة ودخل الفريق المثالي للبطولة.

وتخوض الجزائر مباراتين أمام النيجر الشهر الجاري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وينتهي عقد عوار مع ليون بنهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى أينتراخت فرانكفورت وريال بيتيس في وجود اهتمام من عدة أندية بالدوري الإنجليزي.

منتخب فرنسا منتخب الجزائر حسام عوار
نرشح لكم
موسيماني: فزت على الهلال 4-0 وسيرتي الذاتية جاهزة للمنافسة في الدوري السعودي دوري أبطال آسيا - مؤتمر جاياردو: بنزيمة جاهز للمشاركة الأسبوع المقبل.. وموقف جروهي موسى التعمري: أتمنى نهاية المناوشات بين الجمهور الأردني والعراقي لمشاكل شخصية.. أم صلال يفسخ عقد الجزائري ديلور أحمد أيوب يستقيل من تدريب المروج الليبي تقرير: الوداد يقترب من إقالة البنزرتي مباراة من أجل الإنسانية.. جنوب إفريقيا تستضيف فلسطين "في ذكرى تحرير مانديلا" تقرير: بعد الحصول على برونزية أمم إفريقيا.. هوجو بروس مرشح لتدريب تونس
أخر الأخبار
عمار ياسر يعتذر لجماهير الزمالك عما بدر منه في قمة مواليد 2005 3 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أبطال أوروبا - عودة مبابي لقيادة باريس سان جيرمان.. وثنائي في هجوم سوسيداد 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعادل جديد في الجولة.. لا فائز بين زد وبيراميدز بالدوري 35 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أبطال أوروبا - هاري كين يقود هجوم بايرن ضد لاتسيو 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لمواجهة شباب بلوزداد.. بعثة الأهلي تصل الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة الشاطئية في كأس العالم ساعة | منتخب مصر
موسيماني: فزت على الهلال 4-0 وسيرتي الذاتية جاهزة للمنافسة في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
مباشر أبطال آسيا - الفيحاء (0) (1) النصر.. جووووول أوووووول رونالدووو ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية