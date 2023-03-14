قائمة الزمالك - ضم ناصر منسي.. واستمرار غياب شيكابالا وعمر جابر أمام شباب بلوزداد

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 19:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الونش

ضم جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، ناصر منسي لقائمة الزمالك أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ناصر منسي

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في التاسعة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.

وكان ناصر منسي قد غاب عن مواجهة إنبي في الدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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واستمر غياب الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وعمر جابر.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق – أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من البطولة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الفريق الجزائري من أجل اقتراب حسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

الزمالك شيكابالا دوري أبطال إفريقيا ناصر منسي شباب بلوزداد
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