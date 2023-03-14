قائمة منتخب مصر الأولمبي - 32 لاعبا لمعسكر الاستعداد لـ زامبيا وانضمام محترف جلادباخ

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 13:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي - ميكالي

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي قائمة المعسكر الذي ينطلق غدا الأربعاء استعدادا لمواجهتي زامبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زامبيا في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأوضح اتحاد الكرة أن لاعبو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر سينضمون للمعسكر بعد الانتهاء من مباريات البطولات الإفريقية.

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وتشهد القائمة تواجد مصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في القائمة.

وجاءت قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) - حمزة علاء (الأهلي) - يوسف نادر (بيراميدز) - محمد أحمد "سيحا" (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد طارق (الزمالك) – حاتم محمد "سكر" (الزمالك) – محمد مغربي (سموحة) – عبد الرحمن جودة (بيراميدز) – محمد حمدي – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية) – إياد العسقلاني (الإسماعيلي).

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - محمد حسام "بيسو" (الزمالك) - مصطفى سعد (سموحة) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – زياد فرج (المصري) – عربي بدر (طلائع الجيش) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – عبد الغني محمد (الاتحاد) – علي زعزع (فيوتشر) – مصطفى أشرف (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أحمد عاطف "قطة" (المقاولون العرب) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

سيواجه منتخب مصر نظيره السودان يوم 18 مارس المقبل وديا.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي الشهر الجاري مع زامبيا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعُدّل موعد اللقاء وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

ويقام لقاء الذهاب بالقاهرة كما هو يوم 22 مارس الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وتؤهل أمم إفريقيا أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على فرصة لعب الملحق.

وكان منتخب مصر قد شارك في أولمبياد 2020 بطوكيو وخرج في ربع النهائي بعد مواجهة البرازيل.

المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي قائمة المنتخب الأولمبي
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